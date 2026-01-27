Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
iPhone 5s, iPhone 6 bất ngờ 'sống lại' nhờ bản cập nhật mới từ Apple

Kiến Văn
Kiến Văn
27/01/2026 10:19 GMT+7

Việc iPhone 5s và iPhone 6 nhận bản vá iOS mới cho thấy Apple vẫn đang chú trọng kéo dài vòng đời thiết bị.

Nổi tiếng với việc hỗ trợ phần mềm lâu dài cho các thiết bị của mình, Apple vừa công bố một loạt bản cập nhật phần mềm vượt xa mọi mong đợi. Cụ thể, bên cạnh phiên bản iOS 26.2.1, công ty đã phát hành các bản cập nhật cho nhiều phiên bản iOS cũ hơn, trong đó có iOS 12 với iOS 12.5.8.

IPhone 5s và iPhone 6 bất ngờ nhận bản cập nhật iOS mới từ Apple - Ảnh 1.

Apple vẫn chưa “bỏ rơi” iPhone 5s và iPhone 6

ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, iPhone 5s (ra mắt từ tháng 9.2013), và iPhone 6 (ra mắt tháng 9.2014), đều nhận được bản cập nhật iOS 12.5.8. Bản cập nhật này không chỉ giúp duy trì các tính năng cốt lõi như FaceTime và iMessage mà còn đảm bảo khả năng kích hoạt thiết bị tiếp tục hoạt động sau tháng 1.2027. Được biết, đây là bản cập nhật phần mềm đầu tiên cho iPhone 5s và iPhone 6 kể từ bản vá bảo mật hồi tháng 1.2023.

Apple tung bản vá diện rộng cho iPhone

Ngoài iOS 12, Apple cũng đã phát hành các phiên bản mới cho iOS 15, iOS 16 và iOS 18. Chúng không chỉ bao gồm sửa lỗi mà còn cải thiện hiệu suất, mặc dù Apple chưa công bố danh sách chi tiết các thay đổi. Cụ thể, các phiên bản mới bao gồm: iOS 18.7.4 và iPadOS 18.7.4; iOS 16.7.13 và iPadOS 16.7.13; iOS 15.8.6 và iPadOS 15.8.6; cũng như iOS 12.5.8 và iPadOS 12.5.8.

Khác với các nhà sản xuất Android, Apple không cam kết thời gian hỗ trợ phần mềm cụ thể cho các thiết bị của mình. Tuy nhiên, do yêu cầu quy định tại Anh, công ty đã cam kết cung cấp cập nhật bảo mật trong 5 năm đối với iPhone 15 Pro Max. Thực tế, nhiều mẫu máy gần đây của Apple thường nhận được hơn 5 năm cập nhật phần mềm, cùng với các bản vá bảo mật.

Mặc dù có thể không còn nhiều người sử dụng iPhone 5s, sự tận tâm của Apple trong việc kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị này vẫn đáng được ghi nhận. Nhiều người dùng vẫn giữ lại những chiếc iPhone cũ và thỉnh thoảng sử dụng chúng. 

