Apple đang phát triển chiếc ghim cài áo tích hợp AI

Mảng dịch vụ của Apple cũng đang phát triển mạnh mẽ, trong khi doanh số bán MacBook vẫn ổn định. Mặc dù vậy, công ty vẫn đang nỗ lực khám phá thêm các lĩnh vực phần cứng mới nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào một vài dòng sản phẩm có thể sớm bị thoái trào.

Vision Pro là một trong những sản phẩm thất bại gây tốn kém nhất trong lịch sử của Apple ẢNH: PHONEARENA

Trong những năm qua, Apple đã liên tục tận dụng các sản phẩm mang lại sự thành công cho họ, tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi khi nhiều sản phẩm gần đây không đạt được như kỳ vọng. Thay vì cải thiện các sản phẩm này, công ty dường như muốn theo đuổi những ý tưởng sản phẩm mới, bất chấp việc không ít sản phẩm đã thất bại.

Giờ đây, Apple dường như đang lặp lại sai lầm khi tham gia vào một dự án gây ra nhiều tranh cãi: Chiếc ghim cài áo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp với phiên bản Siri mới. Thay vì tạo ra sự phấn khích, ý tưởng này lại khiến người dùng cảm thấy hoang mang.

Nỗ lực mới liên tục nhận thất bại của Apple

Lịch sử gần đây của Apple cho thấy nhiều sản phẩm mới của công ty đã không thành công. Mặc dù Vision Pro đã nâng tầm khái niệm tai nghe thực tế hỗn hợp, nhưng thiết bị vẫn không thể cứu vãn sự thất bại do giá thành cao và thiết kế không phù hợp với thị trường. Tương tự, dù gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ, iPhone Air lại gặp phải nhiều vấn đề về pin và hiệu suất.

Ghim cài áo AI của Apple có thể trông giống như một chiếc AirTag dày có gắn camera ẢNH: PHONEARENA

Không chỉ phần cứng, Apple cũng gặp khó khăn trong lĩnh vực AI. Phiên bản Siri cá nhân hóa đã được hứa hẹn từ 2 năm trước nhưng vẫn chưa ra mắt, trong khi Apple Intelligence lại không đạt yêu cầu về hiệu suất, dù đã xuất hiện hơn 2 năm.

Thêm vào đó, tình trạng hiện tại của các thiết bị hỗ trợ AI cũng không khả quan. Nhiều sản phẩm mới ra mắt đều không đạt yêu cầu, như ghim cài áo Humane AI Pin - một thiết bị đắt đỏ từng tiềm năng nhưng thất bại ngay sau khi ra mắt. Các sản phẩm khác như Rabbit R1 cũng chỉ cải thiện phần nào sau cập nhật phần mềm.

Việc Apple vội vàng chạy theo xu hướng AI mà chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thực sự là điều đáng lo ngại. Thay vì tìm kiếm những sản phẩm mới, Apple nên tập trung vào việc cải thiện Siri và Apple Intelligence, biến chúng thành những công cụ AI đáng tin cậy nhất trên thị trường.

Dù iPhone vẫn sẽ tiếp tục bán chạy, nhưng những thất bại có thể trở thành điều thường xuyên và trở thành một thách thức lớn cho nhà sản xuất iPhone.