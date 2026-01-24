Kế hoạch sản phẩm của Apple bị đánh cắp trong cuộc tấn công mạng Luxshare

Theo Macrumors, vụ tấn công được tiết lộ trên dark web của RansomHub vào ngày 15.12.2025, nhóm này tuyên bố đã mã hóa các hệ thống nội bộ của Luxshare Precision Industry Co. - nhà sản xuất linh kiện và lắp ráp cho Apple và nhiều hãng công nghệ khác - và đánh cắp hơn 1 TB dữ liệu bí mật. Nhóm này đe dọa sẽ công bố công khai trừ khi Luxshare liên hệ đàm phán và cáo buộc đối tác này của Apple đang cố gắng che giấu vụ việc.

RansomHub mô tả những dữ liệu lấy được bao gồm các mô hình 3D CAD của sản phẩm, bản vẽ sản xuất 2D, thiết kế bo mạch điện, tài liệu kỹ thuật nội bộ và dữ liệu liên quan đến nhiều khách hàng lớn khác ngoài Apple như Nvidia, LG, Tesla và Geely.

Vụ tấn công vào Luxshare đã gây ảnh hưởng lớn đến Apple và các đối tác của hãng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều chuyên gia bảo mật và nhóm nghiên cứu từ Cybernews đã xem xét dữ liệu bị rò rỉ và xác nhận tính hợp lệ của một số tập tin gồm tài liệu về quy trình sản xuất, sửa lỗi và vận hành logistics. Ngoài ra dữ liệu bị đánh cắp còn được cho là chứa thông tin nhân viên, gồm họ tên, chức danh và email công việc, điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lừa đảo qua email hoặc các hình thức tấn công nhắm vào con người.

Các nhà phân tích an ninh mạng cảnh báo vụ rò rỉ có thể gây ảnh hưởng sâu rộng tới chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, mở ra rủi ro cho Apple và các đối tác khi đối thủ có thể truy cập vào thiết kế sản phẩm. Luxshare và Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyện bị xâm phạm hay quy mô thực tế của tổn thất dữ liệu.