Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Kế hoạch sản phẩm của Apple bị đánh cắp trong cuộc tấn công mạng Luxshare

Loan Chi
Loan Chi
24/01/2026 09:03 GMT+7

Đối tác lắp ráp sản phẩm cho "táo khuyết" đã bị tấn công mạng vào tháng 12 và có thể đã bị xâm phạm thông tin nhạy cảm liên quan đến Apple.

Theo Macrumors, vụ tấn công được tiết lộ trên dark web của RansomHub vào ngày 15.12.2025, nhóm này tuyên bố đã mã hóa các hệ thống nội bộ của Luxshare Precision Industry Co. - nhà sản xuất linh kiện và lắp ráp cho Apple và nhiều hãng công nghệ khác - và đánh cắp hơn 1 TB dữ liệu bí mật. Nhóm này đe dọa sẽ công bố công khai trừ khi Luxshare liên hệ đàm phán và cáo buộc đối tác này của Apple đang cố gắng che giấu vụ việc.

RansomHub mô tả những dữ liệu lấy được bao gồm các mô hình 3D CAD của sản phẩm, bản vẽ sản xuất 2D, thiết kế bo mạch điện, tài liệu kỹ thuật nội bộ và dữ liệu liên quan đến nhiều khách hàng lớn khác ngoài Apple như Nvidia, LG, Tesla và Geely.

Kế hoạch sản phẩm của Apple bị đánh cắp trong cuộc tấn công mạng Luxshare - Ảnh 1.

Vụ tấn công vào Luxshare đã gây ảnh hưởng lớn đến Apple và các đối tác của hãng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều chuyên gia bảo mật và nhóm nghiên cứu từ Cybernews đã xem xét dữ liệu bị rò rỉ và xác nhận tính hợp lệ của một số tập tin gồm tài liệu về quy trình sản xuất, sửa lỗi và vận hành logistics. Ngoài ra dữ liệu bị đánh cắp còn được cho là chứa thông tin nhân viên, gồm họ tên, chức danh và email công việc, điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lừa đảo qua email hoặc các hình thức tấn công nhắm vào con người.

Các nhà phân tích an ninh mạng cảnh báo vụ rò rỉ có thể gây ảnh hưởng sâu rộng tới chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, mở ra rủi ro cho Apple và các đối tác khi đối thủ có thể truy cập vào thiết kế sản phẩm. Luxshare và Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyện bị xâm phạm hay quy mô thực tế của tổn thất dữ liệu.

Tin liên quan

Apple nghiên cứu OPPO Find N5 để hoàn thiện iPhone Fold

Apple nghiên cứu OPPO Find N5 để hoàn thiện iPhone Fold

Apple được cho là đã mua một chiếc điện thoại gập OPPO Find N5 từ Trung Quốc và tháo rời để nghiên cứu nhằm phát triển chiếc iPhone gập đầu tiên.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Nvidia LG tấn công mạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận