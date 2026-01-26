Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Thông báo quan trọng trên Smart TV không nên bỏ qua

Kiến Văn
Kiến Văn
26/01/2026 10:13 GMT+7

Việc sở hữu một chiếc Smart TV không chỉ mang lại trải nghiệm giải trí phong phú mà còn yêu cầu người dùng thường xuyên cập nhật phần mềm.

Smart TV hiện đại không chỉ phát trực tuyến nội dung mà còn tích hợp nhiều ứng dụng và tiện ích. Giống các thiết bị điện tử khác như điện thoại, máy tính bảng và robot hút bụi, Smart TV cũng cần được cập nhật để hoạt động hiệu quả nhất.

Đừng bỏ qua thông báo quan trọng này trên Smart TV - Ảnh 1.

Đừng xem thường việc cập nhật phần mềm cho Smart TV

ẢNH: RTINGS

Chẳng hạn, một số mẫu Smart TV Samsung cho phép người dùng thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng khi không xem chương trình, hoặc thậm chí hoạt động như máy chơi game nhờ vào gói đăng ký Xbox. Tuy nhiên, để tận hưởng những tính năng này, việc cập nhật phần mềm là rất quan trọng.

Những bản cập nhật không chỉ mang lại các tính năng mới mà còn sửa lỗi và cải thiện hiệu suất thiết bị, giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất. Đặc biệt, việc nâng cấp thiết bị sẽ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm thiểu rác thải điện tử.

Tránh các phiền toái trên Smart TV

Không dừng lại ở đó, việc cập nhật phần mềm cũng giúp tránh tình trạng không tương thích với các ứng dụng. Nếu không cập nhật, người dùng có thể gặp phải tình trạng ứng dụng như YouTube hay Netflix không hoạt động do yêu cầu kết nối đã thay đổi. Về cơ bản, bản cập nhật đảm bảo các ứng dụng trên Smart TV của người dùng hoạt động mượt mà và ổn định.

Cuối cùng, việc cập nhật phần mềm cũng là một biện pháp bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công mạng. Các thiết bị kết nối internet có thể trở thành mục tiêu của tin tặc và việc thường xuyên cập nhật phần mềm giúp vá các lỗ hổng bảo mật, bảo vệ không chỉ Smart TV mà còn toàn bộ hệ thống thiết bị trong gia đình.

Vì vậy, khi Smart TV yêu cầu cập nhật phần mềm, người dùng hãy dành chút thời gian để thực hiện. Điều đó không chỉ giúp người dùng tận hưởng các tính năng mới mà còn bảo vệ thiết bị và nâng cao trải nghiệm giải trí.

Tin liên quan

Smart TV đầu tiên tích hợp Gemini

Smart TV đầu tiên tích hợp Gemini

TCL đã mang đến dòng QM9K trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini để hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, thói quen thông minh và công nghệ tiên tiến.

Khám phá thêm chủ đề

Smart tv cập nhật phần mềm hệ điều hành Đồ gia dụng Thiết bị điện tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận