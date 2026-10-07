Lan tỏa trên mạng xã hội: Bữa ăn mừng đặc biệt của hai mẹ con

Tối muộn, khi xe cút chiên bơ và đồ ăn vặt trên đường Thống Nhất (P.Thông Tây Hội, TP.HCM) đã vãn khách, anh Trọng và mẹ là bà Nguyễn Thị Thuận (63 tuổi) mới kết thúc một ngày làm việc.

Hôm ấy có một việc khiến hai mẹ con muốn ăn mừng: anh Trọng vừa thanh toán xong một khoản nợ. Anh lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Hai mẹ con ăn mừng sau khi thanh toán xong một khoản nợ. Mẹ con mình cùng cố gắng ha". Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận chia sẻ, động viên từ cư dân mạng.

Hai mẹ con ăn mừng sau khi thanh toán xong khoản nợ ẢNH: NVCC

"Mẹ con mình cùng cố gắng ha"

Trọng kể anh đọc từng bình luận, tin nhắn cho mẹ nghe. "Mẹ rất xúc động, bật khóc vì tình cảm của mọi người. Mẹ con mình không biết làm gì hơn ngoài cảm ơn những lời động viên mà mọi người dành cho", anh nói.

Đằng sau bữa ăn mừng ấy là quãng thời gian khá dài anh tìm cách giải quyết những khoản nợ từ lần kinh doanh không thành công trước đây. Sau dịch Covid-19, anh mở một quán ăn tại TP.HCM. Anh Trọng thừa nhận thời điểm đó chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng không lường hết những rủi ro khi kinh doanh. Chỉ sau khoảng 2 tháng, quán phải đóng cửa và anh mang một khoản nợ.

Anh Trọng cùng mẹ bán cút chiên bơ và đồ ăn vặt ở P.Thông Tây Hội, TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Thời gian đầu, anh rất suy sụp, có lúc bế tắc nghĩ quẩn nhưng may mắn là có mẹ cùng người thân trong gia đình ở bên động viên. Sau đó, anh làm nhiều công việc khác nhau để có thu nhập và từng bước trả nợ. Hơn một năm trước, anh quyết định quay lại với chuyện buôn bán, lần này bắt đầu bằng một chiếc xe nhỏ bán cút chiên bơ và một số món ăn vặt. Người đứng bên cạnh anh từ những ngày đầu cũng chính là bà Thuận.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Món cút chiên bơ của mẹ

Với bà Thuận, cút chiên bơ không phải món ăn xa lạ. Nhiều năm trước, bà từng bán món này để cùng chồng kiếm tiền nuôi 3 con trai. Vậy nên khi biết con út muốn mở xe bán cút chiên bơ, bà rất ủng hộ. Những kinh nghiệm từ thời còn buôn bán được bà mang ra chỉ cho con, từ nấu nướng, nêm nếm đến chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày.

"Trọng là con út trong nhà, hai anh của Trọng đều đã có gia đình và cuộc sống riêng. Tôi ở với Trọng. Ngày trước khi con kinh doanh không thành, tôi cũng lo lắm. Bây giờ việc buôn bán ổn định hơn một chút, hai mẹ con lúc nào cũng động viên nhau cùng cố gắng từng ngày", bà Thuận kể.

Bà Thuận từng bán cút chiên bơ nhiều năm trước, nay cùng con út đứng bán bên chiếc xe nhỏ ẢNH: CAO AN BIÊN

Xe đồ ăn vặt của hai mẹ con thường bắt đầu bán từ 17 giờ 30 phút đến khoảng 22 giờ 30 phút. Có hôm khách đông, đồ ăn hết sớm; cũng có những tối 2 người phải ngồi bán muộn hơn. Anh Trọng chia sẻ điều anh thích nhất ở chiếc xe nhỏ của mình chính là những món ăn vẫn mang hương vị mẹ nấu. Hiện công việc buôn bán đã ổn định, Trọng có thu nhập để trang trải cuộc sống và tiếp tục thanh toán từng khoản nợ từ lần kinh doanh trước.

Một buổi tối mưa xối xả, chị Bách Nhân (28 tuổi) mặc áo mưa tìm đến mua đồ ăn. Chị cho biết mình đã ăn ở đây khá lâu. Chiếc xe của hai mẹ con anh Trọng từng dời địa điểm nhiều lần nhưng mỗi lần biết chỗ mới, chị lại tìm đến. Chị Nhân thích món cút chiên bơ bởi nêm nếm vừa miệng, phần xốt và đồ chua ăn kèm khá ngon. Nhưng điều khiến chị trở thành khách quen còn là cách hai mẹ con trò chuyện, bán hàng với khách. Anh Gia Bảo (28 tuổi) cũng thường ghé xe đồ ăn vào buổi tối. Anh cho biết ngoài món ăn, anh chú ý đến việc hai mẹ con giữ khu vực bán hàng sạch sẽ và luôn vui vẻ với khách.

Còn với anh Trọng, khoản nợ vừa thanh toán xong là một dấu mốc trong hành trình cố gắng giải quyết khó khăn từ lần kinh doanh trước. Anh không tổ chức một bữa tiệc lớn. Sau giờ bán hàng, hai mẹ con chỉ bước sang cửa hàng bên cạnh mua vài món rồi ngồi ăn cùng nhau.