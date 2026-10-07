Bản tin Chuyển động 12h ngày 7.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Thoát nạn khi cây cổ thụ đổ giữa đường trung tâm TP.HCM | Độc lạ chủ quán tính tiền như 'bắn rap'

Hiện trường cây xanh bật gốc đường Đinh Tiên Hoàng ngay giờ cao điểm sáng

Một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, gần giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP.HCM vào khoảng 6 giờ sáng 7.10 khiến nhiều người 1 phen hú vía. Cây đổ chắn ngang đường cũng khiến giao thông khu vực ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

Hiện trường cây xanh bật gốc đường Đinh Tiên Hoàng ngay giờ cao điểm sáng

Những trụ điện án ngữ đường Chu Văn An được di dời

Những trụ điện từng án ngữ giữa đường Chu Văn An, TP.HCM, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện, nay đang được tháo dỡ để trả lại mặt đường thông thoáng.

Hàng chục công nhân cùng máy móc đã được huy động, người dân sống hai bên đường cũng không giấu được sự phấn khởi khi tuyến đường sau nhiều năm chờ đợi đang dần hoàn thiện.

Những trụ điện án ngữ đường Chu Văn An được di dời: 'Bà con phấn khởi lắm, vui lắm'

Sau một năm gây sốt, trend mô tô cầu Ba Son có còn hút khách?

Một năm trước, chỉ vài chục giây video đã khiến cầu Ba Son trở thành điểm đến của những người muốn thử cảm giác ngồi mô tô và ghi lại khoảnh khắc giữa TP.HCM về đêm.

Một năm sau, khi sự mới lạ không còn như trước, những vòng xe vẫn tiếp tục và vẫn có người lần đầu tìm đến trải nghiệm. Vậy điều gì đang giữ sức hút cho trend mô tô cầu Ba Son sau một năm?

Sau một năm gây sốt, trend mô tô cầu Ba Son có còn hút khách?

Độc lạ: Chủ quán há cảo tính tiền như "bắn rap", khách chưa kịp cộng đã biết giá

Không cần máy tính, cũng chẳng cần điện thoại, chủ một quán há cảo ở TP.HCM chỉ mất vài giây để nhẩm rồi đọc vanh vách số tiền khách phải trả. Có người còn phải bấm máy tính trước để kiểm tra, nhưng nhiều lần kết quả lại trùng khớp đến bất ngờ.