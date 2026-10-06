Bản tin Chuyển động 12h ngày 5.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Nguyễn Đức Anh khai gì ở tòa vụ thảm án Đồng Nai? | 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt

Miền Trung mưa lớn 6 ngày tới, 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt

Miền Trung đang bước vào một đợt mưa lớn kéo dài, trong đó Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng được cảnh báo có nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, không khí lạnh đã khiến Hà Nội chuyển se lạnh, mang đến cảm giác thích thú cho nhiều người dân sau những ngày nắng nóng.

Miền Trung mưa lớn 6 ngày tới, 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo Nguyễn Đức Anh hầu tòa, người dân tập trung chờ tin xét xử

Sáng nay, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh, bị cáo trong vụ thảm án khiến 3 mẹ con ở Đồng Nai tử vong, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung trước cổng tòa để chờ thông tin về phiên xét xử vụ án được xác định là án điểm và được đưa ra xét xử chỉ 34 ngày sau khi xảy ra.

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo Nguyễn Đức Anh hầu tòa, người dân tập trung chờ tin xét xử

2 chủ đất bị khởi tố liên quan vụ 'villa, homestay mọc trong rừng phòng hộ' là ai?

Liên quan loạt công trình villa, homestay mọc trong khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn mà Báo Thanh Niên phản ánh, Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can trong 2 vụ án. Đáng chú ý, hai chủ đất đứng sau SOLARA Đồng Đò và homestay Huy Hoàng cũng bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.

Vậy hai người này là ai, và đường dây sai phạm tại khu vực rừng phòng hộ đã được cơ quan công an làm rõ đến đâu?