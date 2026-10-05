Bản tin Chuyển động 12h ngày 5.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Cảnh khổ ở con hẻm gần 1 tuần ngập nước | Người dân chú ý khi đi đường Võ Văn Tần

Nam bộ, Trung bộ hứng đợt mưa lớn dài ngày

Mưa lớn đang dồn dập ở nhiều khu vực, từ Nam bộ, Lâm Đồng đến miền Trung, trong khi không khí lạnh cũng bắt đầu tràn xuống miền Bắc. Đáng chú ý, Nam bộ được dự báo có thể hứng một đợt mưa lớn từ ngày 7 đến 10.10, còn khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi mưa trên 200 mm và kéo dài nhiều ngày.

Nam bộ, Trung bộ hứng đợt mưa lớn dài ngày

Cảnh khổ ở hẻm TP.HCM: Gần 1 tuần ngập nước, học sinh lội nước đi học

Gần một tuần ngập nước, việc đi học, đi làm và sinh hoạt của người dân tại một con hẻm ở TP.HCM vẫn chưa thể trở lại bình thường. Trẻ lớn phải xắn quần lội nước đến trường, trẻ nhỏ được người thân cõng qua đoạn ngập, còn xe máy thì phải buộc bao ni lông vào pô rồi dắt qua nước.

Đáng nói, nước đục còn che khuất những hố ga, chỗ hư hỏng trên mặt đường, khiến việc đi lại càng thêm nguy hiểm. Sau 6 ngày ngập, cuộc sống ở hẻm 39, đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đang diễn ra như thế nào?

Cảnh khổ ở hẻm TP.HCM: Gần 1 tuần ngập nước, học sinh lội nước đi học

Không mưa vẫn ngập, người dân Hóc Môn chật vật qua nút giao đang thi công

Mưa lớn ngập đường đã là chuyện quen thuộc, nhưng ở một nút giao tại Hóc Môn, TP.HCM có những ngày trời không mưa, người dân vẫn phải chật vật vì nước dâng. Khu vực đang thi công khiến việc đi lại vốn đã khó càng thêm khó, còn khi mưa lớn, xe chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước.