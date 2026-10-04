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    Chuyển động 12h: Loạt đường huyết mạch TP.HCM đổi hướng lưu thông khi chuẩn bị đón thêm đợt mưa lớn
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Loạt đường huyết mạch TP.HCM đổi hướng lưu thông khi chuẩn bị đón thêm đợt mưa lớn

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 4.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Chuyển động 12h ngày 4.10 có những nội dung chính: 

    Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ bước vào đợt mưa lớn

    Do dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Nam bộ và có xu hướng mạnh dần lên, từ hôm nay (4.10), TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn. Không chỉ tập trung vào chiều tối, mưa có khả năng xuất hiện trong cả buổi sáng. Dải hội tụ đang mạnh dần nên lượng và diện mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tiếp theo. Đợt mưa lần này có thể kéo dài đến cuối tuần sau.

    Chuyển động 12h: Loạt đường huyết mạch TP.HCM đổi hướng lưu thông khi chuẩn bị đón thêm đợt mưa lớn

    Thi công metro số 2: Hàng loạt đoạn đường huyết mạch ở TP.HCM đổi hướng lưu thông

    Nhằm phục vụ thi công dự án metro số 2, trục huyết mạch Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh chính thức bước vào đợt phân luồng quy mô lớn. Hàng loạt nút giao thu hẹp, nhiều đoạn tuyến cấm ô tô. Người dân cần chú ý để chủ động di chuyển.

    Thi công Metro số 2: Hàng loạt đoạn đường huyết mạch ở TP.HCM đổi hướng lưu thông

    Chuyển động 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.10.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

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