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    Xem lại phóng sự vụ cháy ITC trên sân khấu, người chỉ huy năm ấy day dứt điều gì?
    VideoThời sự
    Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH:

    Xem lại phóng sự vụ cháy ITC trên sân khấu, người chỉ huy năm ấy day dứt điều gì?

    Công Khởi
    Công Khởi
    Một người lính sợ nhất khi thấy nạn nhân mà không thể đưa ra ngoài; một người chỉ huy đã nghỉ hưu vẫn chùng xuống trước ký ức hiện trường. Trong buổi tổng duyệt chương trình 'Nhịp sống bình yên' kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4.10.1961 - 4.10.2026), những lời kể ấy giúp khán giả hiểu thêm về những con người được tri ân.

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