    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Kinh tếChính sách - Phát triển

    TP.HCM muốn cuối năm nay khởi công ngay tuyến metro số 2 kéo dài tới Tây Ninh

    Hà Mai
    Hà Mai
    Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và metro số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

    Tại cuộc họp, sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo và ý kiến đóng góp từ các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2 dọc theo quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải và định hướng phát triển mạng lưới giao thông trong tương lai.

    TP.HCM muốn cuối năm nay khởi công ngay tuyến metro số 2 kéo dài tới Tây Ninh - Ảnh 1.

    Phối cảnh tuyến metro số 2 TP.HCM

    ẢNH: MAUR

    Về tổ chức không gian giao thông trên quốc lộ 22, tuyến metro sẽ đi ở giữa, các tuyến đường bộ được bố trí hai bên chạy song song. Các nhà đầu tư dự án đường sắt, đường bộ và hạ tầng liên quan phải phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn nghiên cứu, thiết kế đến thi công để đảm bảo đồng bộ, tránh chồng lấn và phát sinh chi phí.

    Về nội dung khai thác TOD, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương đối với các vị trí dự kiến khai thác mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất. Đồng thời, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp rà soát các khu vực tiềm năng TOD trên toàn TP.HCM để báo cáo trong tháng 9.

    Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tham mưu phương án bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

    Cùng với đó, Công ty TNHH Viet Him Lam có trách nhiệm khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục và phương án các quỹ đất dự kiến đề xuất thanh toán theo Hợp đồng BT gửi các sở, ngành thẩm định, trình UBND TP.HCM.

    UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Cụ thể, trong tháng 10, Công ty TNHH Viet Him Lam phải hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để gửi các cơ quan thẩm định.

    Tháng 11, các sở, ngành sẽ hoàn thành thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định. Sau đó, tập trung nguồn lực thực hiện song song các công việc, đảm bảo khởi công dự án ngay trong quý 4 năm nay, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ dự án trước 2030.

    Tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến số 2S do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất đầu tư, theo phương án ban đầu có quy mô chiều dài toàn tuyến khoảng 100 km. Trong đó, tuyến số 2 kết nối từ Long Trường đến Bình Mỹ, tổng chiều dài khoảng 51,5 km, (13,1 km đi ngầm và 38,4 km đi trên cao).

    Nhánh 2S kết nối từ Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc, chiều dài tuyến khoảng 48 km (19,2 km đi ngầm và 28,8 km đi trên cao), trong đó sử dụng chung ray với tuyến đường sắt đô thị số 2 khoảng 28,2 km và 16,9 km đi riêng.

    Cụm dự án này được đánh giá sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo động lực phát triển khu vực Tây Bắc thành phố và phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường sắt đô thị tại TP.HCM.

    Tin liên quan

    TP.HCM dự kiến khởi công 3 tuyến metro hơn 250.000 tỉ cuối năm nay

    TP.HCM dự kiến khởi công 3 tuyến metro hơn 250.000 tỉ cuối năm nay

    Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và các thủ tục pháp lý để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hướng tới mục tiêu khởi công đồng loạt 3 tuyến metro mới vào cuối năm nay.

    Khám phá thêm chủ đề

    metro Metro TP.HCM Tuyến Metro số 2 Tây Ninh đường sắt đô thị

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận