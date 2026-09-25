TP.HCM muốn cuối năm nay khởi công ngay tuyến metro số 2 kéo dài tới Tây Ninh

Tại cuộc họp, sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo và ý kiến đóng góp từ các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2 dọc theo quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải và định hướng phát triển mạng lưới giao thông trong tương lai.

Phối cảnh tuyến metro số 2 TP.HCM ẢNH: MAUR

Về tổ chức không gian giao thông trên quốc lộ 22, tuyến metro sẽ đi ở giữa, các tuyến đường bộ được bố trí hai bên chạy song song. Các nhà đầu tư dự án đường sắt, đường bộ và hạ tầng liên quan phải phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn nghiên cứu, thiết kế đến thi công để đảm bảo đồng bộ, tránh chồng lấn và phát sinh chi phí.

Về nội dung khai thác TOD, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương đối với các vị trí dự kiến khai thác mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất. Đồng thời, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp rà soát các khu vực tiềm năng TOD trên toàn TP.HCM để báo cáo trong tháng 9.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tham mưu phương án bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cùng với đó, Công ty TNHH Viet Him Lam có trách nhiệm khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục và phương án các quỹ đất dự kiến đề xuất thanh toán theo Hợp đồng BT gửi các sở, ngành thẩm định, trình UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Cụ thể, trong tháng 10, Công ty TNHH Viet Him Lam phải hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để gửi các cơ quan thẩm định.

Tháng 11, các sở, ngành sẽ hoàn thành thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định. Sau đó, tập trung nguồn lực thực hiện song song các công việc, đảm bảo khởi công dự án ngay trong quý 4 năm nay, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ dự án trước 2030.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến số 2S do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất đầu tư, theo phương án ban đầu có quy mô chiều dài toàn tuyến khoảng 100 km. Trong đó, tuyến số 2 kết nối từ Long Trường đến Bình Mỹ, tổng chiều dài khoảng 51,5 km, (13,1 km đi ngầm và 38,4 km đi trên cao).

Nhánh 2S kết nối từ Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc, chiều dài tuyến khoảng 48 km (19,2 km đi ngầm và 28,8 km đi trên cao), trong đó sử dụng chung ray với tuyến đường sắt đô thị số 2 khoảng 28,2 km và 16,9 km đi riêng.

Cụm dự án này được đánh giá sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo động lực phát triển khu vực Tây Bắc thành phố và phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường sắt đô thị tại TP.HCM.