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    Chuyển động 12h: Chốt lịch nghỉ tết Đinh Mùi 2027 | Lời kể cơ trưởng chuyến bay flydubai
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Chốt lịch nghỉ tết Đinh Mùi 2027 | Lời kể cơ trưởng chuyến bay flydubai

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 3.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 3.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Chốt lịch nghỉ tết Đinh Mùi 2027 | Lời kể cơ trưởng chuyến bay flydubai

    Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

    Tin vui cho những ai đang mong chờ lịch nghỉ năm tới: Chính phủ đã thống nhất phương án nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ ngày 4 đến 10.2.2027. Còn dịp Quốc khánh, người dân sẽ có 4 ngày nghỉ liên tiếp, từ ngày 2 đến 5.9.2027.

    Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

    Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

    Tháng 10 này, TP.HCM và Nam bộ vẫn chưa thể “thoát mưa”, khi dự báo còn 1 đến 2 đợt mưa lớn, tập trung trong 20 ngày đầu tháng, trong đó đáng chú ý giai đoạn từ 5 đến 17.10.

    Không chỉ mưa lớn, khu vực còn phải đề phòng giông, lốc, sét, mưa đá và ngập cục bộ, trong khi nền nhiệt tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm. Trong mùa mưa, TP.HCM cũng hạn chế người dân qua khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở.

    Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

    Xem lại phóng sự vụ cháy ITC trên sân khấu, người chỉ huy năm ấy day dứt điều gì?

    Có những hình ảnh đã đi qua hơn 20 năm nhưng vẫn khiến người từng chỉ huy chữa cháy phải lặng người. Khi xem lại phóng sự vụ cháy ITC trên sân khấu “Nhịp sống bình yên”, người chỉ huy năm ấy vẫn day dứt về những nạn nhân không thể đưa ra khỏi biển lửa.

    Xem lại phóng sự vụ cháy ITC trên sân khấu, người chỉ huy năm ấy day dứt điều gì?

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    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 2.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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