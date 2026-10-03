Bản tin Chuyển động 12h ngày 3.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Chốt lịch nghỉ tết Đinh Mùi 2027 | Lời kể cơ trưởng chuyến bay flydubai

Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Tin vui cho những ai đang mong chờ lịch nghỉ năm tới: Chính phủ đã thống nhất phương án nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ ngày 4 đến 10.2.2027. Còn dịp Quốc khánh, người dân sẽ có 4 ngày nghỉ liên tiếp, từ ngày 2 đến 5.9.2027.

Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Tháng 10 này, TP.HCM và Nam bộ vẫn chưa thể “thoát mưa”, khi dự báo còn 1 đến 2 đợt mưa lớn, tập trung trong 20 ngày đầu tháng, trong đó đáng chú ý giai đoạn từ 5 đến 17.10.

Không chỉ mưa lớn, khu vực còn phải đề phòng giông, lốc, sét, mưa đá và ngập cục bộ, trong khi nền nhiệt tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm. Trong mùa mưa, TP.HCM cũng hạn chế người dân qua khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở.

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Xem lại phóng sự vụ cháy ITC trên sân khấu, người chỉ huy năm ấy day dứt điều gì?

Có những hình ảnh đã đi qua hơn 20 năm nhưng vẫn khiến người từng chỉ huy chữa cháy phải lặng người. Khi xem lại phóng sự vụ cháy ITC trên sân khấu “Nhịp sống bình yên”, người chỉ huy năm ấy vẫn day dứt về những nạn nhân không thể đưa ra khỏi biển lửa.