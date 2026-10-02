Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Tết Đinh Mùi 2027 nghỉ từ 28 tháng Chạp

Ngày 2.10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ tết âm lịch Đinh Mùi, Quốc khánh năm năm 2027 và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027 ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 7 ngày trong dịp tết âm lịch Đinh Mùi năm 2027.

Theo đó, với cán bộ công chức, dịp tết sẽ nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước tết và 2 ngày sau tết. Tuy nhiên, do có 2 ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Lịch nghỉ tết năm 2027 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ năm ngày 4.2.2027 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch) đến hết thứ tư ngày 10.2.2027 dương lịch (bao gồm các ngày nghỉ bù và ngày nghỉ cuối tuần).

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp (không phải công chức, viên chức), căn cứ quy định thực tế, người sử dụng lao động có thể chủ động lựa chọn một trong các phương án nghỉ tết năm 2027 sau:

Phương án 1: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án 2: nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Trước đó, Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án lấy ý kiến các bộ, ngành. Phương án 1: nghỉ 7 ngày, phương án 2 nghỉ 10 ngày.

Sau khi tổng hợp các ý kiến, Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án 1 với lý do đề xuất phương án này nhằm tạo điều kiện cho người đi làm ăn xa quê có thời gian di chuyển và chuẩn bị đón tết chu đáo.

Nghỉ 4 ngày trong dịp Quốc khánh năm 2027

Đối với lịch nghỉ Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2027.

Cụ thể, dịp này sẽ nghỉ ngày 2.9.2027 và 1 ngày liền kề sau là ngày 3.9.2027. Phương án này nối tiếp với 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 2.9.2027 đến hết chủ nhật ngày 5.9.2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phó thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ nghỉ 4 ngày.

Ngoài 2 lịch nghỉ trên, Phó thủ tướng cũng đồng ý phương án nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thông báo cụ thể đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực phù hợp, bảo đảm giải quyết công việc liên tục và phục vụ người dân.

Bảo đảm hàng hóa, dịch vụ trong dịp nghỉ lễ, tết

Các bộ, cơ quan và địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp; khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai các giải pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đồng thời, các địa phương phải bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường và kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, tết.

Việc tổ chức các ngày nghỉ được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ tại các tờ trình gửi Chính phủ trong tháng 9.2026.