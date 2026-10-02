Bản tin Chuyển động 12h ngày 2.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Chiều nay TP.HCM tiếp tục mưa lớn | Nhận hối lộ cho villa ‘mọc’ trong rừng phòng hộ

Bộ Công an thông tin toàn cảnh sai phạm tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Chiều 1.10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã thông tin liên quan đến những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bộ Công an thông tin toàn cảnh sai phạm tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Lời kể vụ cây xanh ngã đè sập tường nhà dân, người đàn ông thoát nạn gang tấc

Sự cố cây xanh ngã đè sập tường nhà dân tại đường số 7 (KCN Vĩnh Lộc) khiến khu nhà tạm bị hư hỏng, một người đàn ông lớn tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc.

Lời kể vụ cây xanh ngã đè sập tường nhà dân, người đàn ông thoát nạn gang tấc

Nữ tử tù bị tiêm 2 liều thuốc độc đang nguy kịch, được chăm sóc đặc biệt

Phạm nhân Christa Pike bị xử tử về tội giết người bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995. Bà Pike - khi đó mới 18 tuổi (nạn nhân 19 tuổi) - đã ra tay vì sợ bà Slemmer cướp bạn trai. Tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi hung thủ và đồng phạm hành hạ dù nạn nhân van xin, sau đó dùng dao rạch biểu tượng ma thuật hình tròn với ngôi sao 5 cánh lên bụng nạn nhân và lấy một mảnh sọ của người này để làm "vật kỷ niệm".