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    Chuyển động 12h: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt | Độc lạ cụ ông U.80 thân hình lực sĩ
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt | Độc lạ cụ ông U.80 thân hình lực sĩ

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 30.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 30.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt | Độc lạ cụ ông U.80 thân hình lực sĩ

    Đòi chia hơn 454 tỉ đồng tài sản, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái được tòa chấp nhận bao nhiêu?

    Từng yêu cầu được chia hơn 454 tỉ đồng tài sản, nhưng sau phiên tòa, vợ cũ của ông Chiêm Quốc Thái chỉ được hội đồng xét xử chấp nhận phần chia hơn 743 triệu đồng.

    Trong khi đó, bà Ngọc phải hoàn trả cho ông Thái hơn 301.900 USD, tương đương khoảng 7,9 tỉ đồng. Tòa căn cứ vào chứng cứ về khoản tiền bà Ngọc góp để mua 2 căn hộ, đồng thời xác định cuộc hôn nhân giữa hai người đã bị tuyên vô hiệu do giả tạo nên không phát sinh tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

    Yêu cầu chia được chia hơn 454 tỉ đồng, vợ cũ của Chiêm Quốc Thái được tòa chấp nhận hơn 700 triệu, hoàn trả 301.904 USD

    Từng bán sạch trong 10 phút, 'hiện tượng' mâm cua dì Ba giờ ra sao?

    Từng có thời điểm mâm cua dì Ba bán sạch chỉ trong khoảng 10 phút, khách chen kín cả con hẻm và trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Nhưng sau một thời gian nghỉ bán để điều trị bướu cổ, dì Ba trở lại và mọi thứ đã khác: mâm cua vắng khách hơn, không còn cảnh tấp nập như trước.

    Vậy cuộc sống của dì Ba và mâm cua nức tiếng một thời giờ ra sao?

    Từng bán sạch trong 10 phút, 'hiện tượng' mâm cua dì Ba giờ ra sao?

    Độc lạ: Cụ ông U.80 râu tóc bạc phơ sở hữu thân hình lực sĩ vì mê Lý Tiểu Long

    Râu tóc bạc phơ, đã 71 tuổi nhưng một cụ ông vẫn sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và đều đặn lên sàn thi thể hình. Điều đặc biệt là mỗi ngày ông vẫn dành khoảng 4 tiếng để tập luyện, bắt nguồn từ niềm yêu thích dành cho huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Để duy trì thể hình đáng nể ở tuổi 71 thì cụ ông này cũng có những bí quyết riêng.

    Độc lạ: Cụ ông U.80 râu tóc bạc phơ sở hữu thân hình lực sĩ vì mê Lý Tiểu Long

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    chuyển động 12h cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bác sĩ Chiêm Quốc Thái mâm cua dì ba Cụ ông thân hình lực sĩ

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