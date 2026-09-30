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    Độc lạ: Cụ ông U80 râu tóc bạc phơ sở hữu thân hình lực sĩ vì mê Lý Tiểu Long
    VideoĐời sống

    Độc lạ: Cụ ông U80 râu tóc bạc phơ sở hữu thân hình lực sĩ vì mê Lý Tiểu Long

    Vũ Đoan - Minh Luân
    Râu tóc bạc phơ, đã bước sang tuổi 71 nhưng ông Ừng A Pẩu, (tên thường gọi là Ngô Trái Bảo) ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM vẫn sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và thường xuyên xuất hiện trên sàn thi thể hình.

    Đằng sau vóc dáng khiến nhiều người bất ngờ là niềm đam mê tập luyện được ông Ừng A Pẩu duy trì suốt nhiều năm, bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

    Ở tuổi 71, thay vì dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, ông vẫn đều đặn đến phòng gym và có những buổi tập kéo dài khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Các bài tập được duy trì với cường độ cao, giúp ông giữ được khối cơ và thể hình đáng nể.

    Độc lạ: Cụ ông U80 râu tóc bạc phơ sở hữu thân hình lực sĩ vì mê - Ảnh 1.

    Mỗi ngày, ông Ngô Trái Bảo dành khoảng hơn 4 tiếng để tập luyện nhằm giữ cơ thể săn chắc

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Hình ảnh cụ ông với mái tóc và bộ râu bạc phơ nhưng sở hữu thân hình rắn chắc nhanh chóng tạo sự chú ý. Trên sàn thi thể hình, tuổi tác dường như càng làm ngoại hình của ông trở nên đặc biệt khi đứng cạnh những vận động viên trẻ hơn.

    Không chỉ tập để duy trì vóc dáng, ông còn xem việc rèn luyện như một phần của cuộc sống. Từ niềm yêu thích hình ảnh mạnh mẽ, săn chắc của Lý Tiểu Long, ông tìm thấy động lực để theo đuổi việc tập luyện lâu dài.

    Độc lạ: Cụ ông U80 râu tóc bạc phơ sở hữu thân hình lực sĩ vì mê - Ảnh 2.

    Dù tuổi đã cao, ông vẫn đi thi đấu một số cuộc thi thể hình và giành giải

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Đáng chú ý, có thời điểm ông từng gặp chấn thương khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Sau quá trình phục hồi và tập luyện trở lại, ông tiếp tục duy trì thói quen vận động.

    Ông vẫn lên sàn thi thể hình, tiếp tục thử thách giới hạn của bản thân và chứng minh rằng việc rèn luyện thể chất có thể trở thành một hành trình lâu dài, bất kể tuổi tác.

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