Độc lạ ‘đám cưới’ hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên: Sính lễ toàn bắp, rau và lá cây
Đời sống

Độc lạ ‘đám cưới’ hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên: Sính lễ toàn bắp, rau và lá cây

Khang Phúc
30/04/2026 18:59 GMT+7

Giữa không khí rộn ràng của ngày lễ 30.4, hàng ngàn du khách tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã vô cùng bất ngờ khi được trở thành "quan viên hai họ" trong một đám cưới có một không hai. Nhân vật chính là cặp đôi hươu cao cổ Phi Phi và Thảo Em, với sính lễ độc lạ gồm lá cây, bắp và rau củ.

Sáng 30.4.2026, đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2026), một "đám cưới" đặc biệt đã diễn ra tại khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn (tại phường Sài Gòn, TP.HCM) . Nhân vật chính là cặp đôi hươu cao cổ Phi Phi và Thảo Em, với sính lễ nhà trai gồm lá cây, bắp và các loại rau – những món ăn ưa thích của loài này.

Dù là "đám cưới" của động vật, buổi lễ vẫn được tổ chức đầy đủ nghi thức theo văn hóa Việt Nam, từ dàn bưng tráp, chủ hôn đến sự góp mặt của các "khách mời" đến chúc phúc cho cặp đôi "trai tài gái sắc".

Chiếc cổng hoa của "đám cưới"

ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Để có được màn "kết duyên" này, đội ngũ chăm sóc - những "ông tơ bà nguyệt" - đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt một thời gian dài.

