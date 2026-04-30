Sáng 30.4.2026, đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2026), một "đám cưới" đặc biệt đã diễn ra tại khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn (tại phường Sài Gòn, TP.HCM) . Nhân vật chính là cặp đôi hươu cao cổ Phi Phi và Thảo Em, với sính lễ nhà trai gồm lá cây, bắp và các loại rau – những món ăn ưa thích của loài này.

Độc lạ “đám cưới” hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên: Sính lễ toàn bắp, rau và lá cây

Dù là "đám cưới" của động vật, buổi lễ vẫn được tổ chức đầy đủ nghi thức theo văn hóa Việt Nam, từ dàn bưng tráp, chủ hôn đến sự góp mặt của các "khách mời" đến chúc phúc cho cặp đôi "trai tài gái sắc".

Chiếc cổng hoa của "đám cưới" ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Để có được màn "kết duyên" này, đội ngũ chăm sóc - những "ông tơ bà nguyệt" - đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt một thời gian dài.