Lần đầu tổ chức 'đám cưới' hươu cao cổ, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người xem

Đám cưới độc lạ ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Khoảng 10 giờ sáng ngày 30.4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tổ chức "đám cưới" cho cặp hươu cao cổ Phi Phi - Thảo Em, đúng dịp Thảo Em tròn 3 tuổi. Sự kiện lạ nhanh chóng thu hút hàng nghìn người đổ về theo dõi, khiến lối đi chật kín, nhiều người phải chen chân, nhón người, thậm chí đứng lên bục cao để nhìn rõ hơn "cô dâu - chú rể".

"Lễ thành hôn" độc lạ thu hút nhiều người đổ xô đi xem ẢNH: NI NA

Không chỉ thu hút bởi sự hiếm lạ, "đám cưới" còn được dàn dựng với đầy đủ các bước mô phỏng nghi thức truyền thống. "Nhà trai" mang "tráp" sang "nhà gái", sính lễ là các loại rau, củ - món ăn yêu thích của Thảo Em. Khi "đoàn nhà trai" di chuyển, hành trình này còn được phát trực tiếp trên màn hình tivi đặt tại khu vực "nhà gái", để người xem theo dõi trọn vẹn từng "bước rước dâu", khiến nhiều người thích thú reo hò.

Nhiều người chen chúc, có mặt từ sáng sớm

Xe hoa xuất phát từ "nhà trai" sang "nhà gái" để rước dâu ẢNH: NI NA

Sính lễ là các loại rau củ Thảo Em thích ẢNH: NI NA

Khu vực tổ chức cũng được trang trí chỉn chu với backdrop riêng, thu hút đông đảo khách tham quan xếp hàng chụp hình kỷ niệm. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc "dự đám cưới độc lạ nhất Sài Gòn".

Nhiều phụ huynh bế con lên cao để có thể xem sự kiện độc lạ này ẢNH: NI NA

Nhiều bạn trẻ không giấu được sự hào hứng khi lần đầu chứng kiến một "đám cưới" đặc biệt như vậy. Sự kiện thú vị khiến không khí náo nhiệt, rộn ràng.

Bạn Hồ Ngọc Xuân Nhi (17 tuổi) chia sẻ đã gần như "mất ngủ cả đêm" vì mong chờ. Bạn Xuân Nhi cùng nhóm bạn có mặt từ 7 giờ sáng để "xí chỗ", tự nhận mình là "đại diện nhà gái" và hy vọng "nhà trai" sẽ yêu thương "cô dâu". "Dù rất đông, phải chen lắm mới xem được nhưng mình vẫn thấy rất vui vì được tận mắt chứng kiến một sự kiện thú vị như vậy", bạn Nhi nói.

Bạn Xuân Nhi (áo đen) cùng nhóm bạn đi dự "lễ thành hôn" của Phi Phi và Thảo Em

Theo đại diện đơn vị, việc tổ chức "lễ thành hôn" không chỉ mang tính giải trí mà còn là cách giúp công chúng hiểu hơn về quá trình ghép đôi, chăm sóc và bảo tồn động vật. Đây cũng là lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn thực hiện một sự kiện đặc biệt như vậy.



"Đọc" tín hiệu hormone để ghép đôi

Ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết hươu cao cổ nhận biết bạn tình chủ yếu qua mùi và các hành vi kiểm tra rất đặc trưng. Con đực thường theo dõi đàn, tiếp cận con cái rồi kích thích đi tiểu để ngửi và "đọc" tín hiệu hormone, từ đó xác định con cái có đang trong giai đoạn sẵn sàng sinh sản hay không.

Quá trình tán tỉnh của hươu cao cổ diễn ra khá nhẹ nhàng, không ồn ào. Con đực có thể lặng lẽ đi theo con cái trong thời gian dài, giữ khoảng cách gần nhưng không áp sát, thỉnh thoảng chạm nhẹ bằng cổ hoặc thân, đồng thời di chuyển đồng bộ theo từng bước đi của con cái.

Thảo Em được đưa vào ở chung chuồng với Phi Phi, Thảo Chị và một con non để làm quen ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khác với nhiều loài động vật có xu hướng gắn bó theo cặp, hươu cao cổ không tạo liên kết đôi lâu dài. Quan hệ của chúng mang tính ngắn hạn, phụ thuộc vào chu kỳ sinh sản của con cái.

Theo ông Phú, việc chủ động ghép đôi trong điều kiện nuôi dưỡng giúp đơn vị quản lý kiểm soát tốt nguồn gene, hạn chế giao phối cận huyết - yếu tố có thể dẫn đến suy thoái giống và ảnh hưởng sức khỏe con non. Nhờ đó, đàn hươu cao cổ duy trì được thể trạng ổn định, tăng khả năng thích nghi với biến đổi môi trường và dịch bệnh.

Phi Phi (bìa trái) là con đực, từng được ghép đôi, sinh con với Thảo Chị (chị của Thảo Em) ẢNH: VŨ

Các cá thể hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nguồn gốc từ Thái Lan, nên đã thích nghi sẵn với điều kiện khí hậu Đông Nam Á qua nhiều thế hệ. Khi được đưa về nuôi dưỡng, chúng nhanh chóng ổn định, phát triển khỏe mạnh và sinh sản đều đặn.

Trong dòng người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp lễ, nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận cũng tranh thủ đưa con nhỏ lên TP.HCM vui chơi, kết hợp "cắm trại".

Người dân mang theo đồ ăn, trải bạt cắm trại xuyên trưa tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: NI NA

Anh Nguyễn Thái Thanh Phương (ở tỉnh Tây Ninh - Long An cũ) cho biết đã lâu rồi gia đình anh mới quay lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nhân dịp nghỉ lễ 30.4, anh đưa cả nhà lên từ sớm, mang theo đồ ăn nhẹ để trải bạt nghỉ ngơi, cho các bé có không gian chạy nhảy.

Dù lượng khách đổ về rất đông, việc di chuyển và tìm chỗ khá vất vả, anh Phương cho biết cả nhà vẫn thấy vui vì không khí nhộn nhịp, nhiều hoạt động thú vị. "Đông nên hơi mệt, nhưng bù lại rất vui, mấy bé thích lắm. Gia đình tôi dự kiến ở đây đến khoảng 2 giờ chiều rồi mới về", anh Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Phú cho biết, chu kỳ sinh sản của hươu cao cổ lặp lại khá nhanh, khoảng 12 - 15 ngày. Loài này có thể sinh sản quanh năm, tuy nhiên ở một số thời điểm, hoạt động sinh sản có xu hướng mang tính mùa vụ, phụ thuộc vào lượng mưa, nguồn thức ăn và các điều kiện môi trường thuận lợi cho con cái.Hươu cao cổ cái thường đạt độ trưởng thành sinh dục khi khoảng 3 - 4 năm tuổi. Trong khi đó, con đực bước vào giai đoạn trưởng thành sinh dục muộn hơn, từ 4 - 5 năm tuổi, nhưng trên thực tế phải đến khoảng 7 năm tuổi mới bắt đầu tham gia sinh sản.Một đặc điểm đáng chú ý là hươu cao cổ cái có khả năng mang thai trở lại ngay cả khi đang trong thời gian nuôi con. Điều này giúp duy trì nhịp sinh sản ổn định của đàn trong điều kiện thuận lợi.



