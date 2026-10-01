Bản tin Chuyển động 12h ngày 1.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Vì sao 12 tuyến đường TP.HCM ngập nặng, xe chết máy, người mắc kẹt tới nửa đêm?

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM

Hôm qua, một trận mưa lớn đúng giờ tan tầm đã khiến nhiều tuyến đường TP.HCM chìm trong nước, giao thông tê liệt. Có nơi nước dâng tới 1 mét, xe buýt chết máy, người dân phải bỏ xe lội bộ tìm đường về nhà.

Từ Phan Huy Ích đến Phạm Văn Đồng, Lý Tế Xuyên, dòng xe có lúc ùn ứ hàng cây số, nhiều người phải dắt bộ giữa dòng nước chảy xiết.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM

Vì sao 12 tuyến đường ở TP.HCM bị ngập tối 30.9?

Trong trận mưa hôm qua, chỉ trong 45 phút, một trạm đo tại TP.HCM ghi nhận lượng mưa gần 80 mm, đúng lúc triều cường dâng 1,59 mét. Mưa lớn kết hợp với triều cường khiến 12 tuyến đường ngập nước, trong đó có những tuyến được ghi nhận ngập nặng hơn so với các năm trước.

Đáng chú ý, tại đường Phan Huy Ích, cơ quan chức năng cho rằng việc thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, cùng chất thải nạo vét tập kết trong lòng kênh, đã làm thu hẹp dòng chảy, hạn chế khả năng thoát nước. Vậy hệ thống thoát nước TP.HCM đã bị quá tải như thế nào trong trận mưa này?

Vì sao 12 tuyến đường ở TP.HCM bị ngập tối 30.9?

Người đàn ông nổi tiếng trong giới nuôi rồng Nam Mỹ, vì sao bị phạt 300 triệu đồng?

Một người nổi tiếng trong giới nuôi rồng Nam Mỹ ở TP.HCM vừa bị tòa tuyên phạt 300 triệu đồng vì nuôi trái phép động vật hoang dã. Đáng chú ý, trước đó người này từng nuôi tới 303 cá thể rồng Nam Mỹ cùng nhiều loài động vật khác trong khu vườn rộng khoảng 1.400 m².

Vì sao một người được biết đến với niềm đam mê nuôi bò sát lại vướng vào vụ án này? Tại tòa, bị cáo đã trình bày những gì và HĐXX căn cứ vào đâu để tuyên phạt 300 triệu đồng?