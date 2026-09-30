Phạt tiền bị cáo trong vụ 'rủi ro pháp lý từ đam mê nuôi rồng Nam Mỹ'

Ngày 30.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Hoài Nam 300 triệu đồng, bị cáo Lâm Ngọc Ái 150 triệu đồng về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” là rồng Nam Mỹ và 1 số cá thể khác.

Rồng Nam Mỹ Iguana được nuôi dưỡng tại nhà ẢNH: THẢO NHÂN

HĐXX nhận định, bị cáo Nam nuôi động vật hoang dã là rồng Nam Mỹ xuất phát từ sở thích cá nhân, không nhằm mục đích kinh doanh, không hưởng lợi. Đồng thời xem xét thái độ hợp tác của bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án đã phối hợp chăm sóc, bàn giao động vật hoang dã cho cơ quan chức năng; bị cáo đang có 3 con ở tuổi vị thành niên; bị cáo mong muốn và có khả năng thi hành hình phạt chính là phạt tiền... nên HĐXX đã tuyên mức án trên.

HĐXX cũng xác định bị cáo Ái được Nam thuê về chăm sóc, và nuôi dưỡng trái phép động vật hoang dã nên hình phạt tuyên nhẹ hơn so với bị cáo Nam.

Bị cáo Ngô Hoài Nam (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) là người khá nổi tiếng trong giới nuôi bò sát Iguana, hay còn gọi là rồng Nam Mỹ.

Năm 2024, Báo Thanh Niên từng phản ánh, tháng 12.2020, Công an TP.Thuận An cũ phối hợp nhiều ban ngành khám xét, lập biên bản vi phạm đối với ông Ngô Hoài Nam, về việc nuôi nhốt động vật hoang dã gồm: 6 loài, 311 cá thể, do ông Nam chưa xuất trình được hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Biên bản tang vật vi phạm ghi rõ: 303 cá thể kỳ nhông Iguana (hay còn gọi là rồng Nam Mỹ), 2 cá thể kỳ nhông sừng, 3 cá thể rùa núi vàng, 1 cá thể rùa Centrochelys sulcata, 1 cá thể gà lôi trắng, 1 cá thể kỳ đà hoa.

Qua làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An, ông Nam trình bày do sở thích nuôi động vật, năm 2010, có mua 10 cặp cá thể rồng Nam Mỹ về chăm sóc nuôi dưỡng, cho giao phối sinh sản nhân giống, đến nay là 303 cá thể. Các cá thể còn lại, ông mua lại từ các quán nhậu ở TP.HCM khi thấy có khả năng chúng bị giết thịt. Theo kết luận định giá trong tố tụng hình sự, 311 cá thể trên có trị giá hơn 455 triệu.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam khai ông có tình yêu lớn đối với sinh vật cảnh nên từ tò mò, thích thú tìm hiểu, dần dà thành đam mê nuôi dưỡng.

"Từ khi bị lập biên bản vi phạm, bị cáo biết mình đã thiếu hiểu biết khi nuôi động vật hoang dã mà không có giấy phép, và rất muốn khắc phục điều đó. Bị cáo mong HĐXX xem xét hành vi của bị cáo không vì mục đích vụ lợi để tuyên mức án phù hợp", ông Nam trình bày và khai thêm đến nay gia đình ông đã xin cấp phép xong việc nuôi dưỡng động vật hoang dã trên.

Luật sư Nguyễn Khắc Chí Bằng, Hãng luật TAT Law Firm, người bào chữa cho ông Ngô Hoài Nam, đề nghị HĐXX xem xét vụ án trong tổng thể hoàn cảnh. Cụ thể, thân chủ ông nuôi giữ động vật hoang dã xuất phát từ đam mê, không nhằm kinh doanh, không hưởng lợi; quá trình giải quyết vụ án, bị cáo có thái độ hợp tác, chăm sóc và bàn giao động vật hoang dã cho cơ quan có thẩm quyền quản lý…

Ông Ngô Hoài Nam từng được nhiều báo đài phỏng vấn về tình yêu đối với động vật, như bài Ông bố Bình Dương làm công viên bò sát tiền sử 1.400 m2 cho con do VnExpress đăng tải; hay ký sự truyền hình Khu vườn bò sát trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngoài ra, thời điểm xảy ra sự việc, ông Nam đang là Chi hội trưởng Chi hội Bò sát cảnh TP.HCM trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM (cũ).



