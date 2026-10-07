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    Sau một năm gây sốt, trend mô tô cầu Ba Son có còn hút khách?
    VideoĐời sống

    Sau một năm gây sốt, trend mô tô cầu Ba Son có còn hút khách?

    Anh Anh
    Anh Anh
    Một năm trước, những đoạn clip mô tô chạy qua cầu Ba Son, phía sau là hình ảnh lá cờ Việt Nam trên tòa cao ốc Marina, từng khiến mạng xã hội chú ý. Một năm sau, trào lưu không còn mới, nhưng mỗi tối vẫn có khách tìm đến để trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc này.

    Một năm trước, chỉ cần vài chục giây video là đủ khiến nhiều người tìm đến cầu Ba Son để thử trải nghiệm mô tô và ghi lại khoảnh khắc về đêm. Một năm sau, trào lưu không còn mới, nhưng những vòng xe vẫn tiếp tục.

    Sau một năm gây sốt, trend mô tô cầu Ba Son có còn hút khách?

    Một buổi tối tại đường D6 (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM), những chiếc mô tô lần lượt xuất phát cho các lượt trải nghiệm.

    Mô hình này được lấy cảm hứng từ những video mô tô tại Trùng Khánh (Trung Quốc), sau đó được thực hiện theo cách riêng tại TP.HCM.

    Ban đầu, sự tò mò về những đoạn clip đặc trưng trên mạng là lý do đưa khách đến. Nhưng sau một năm, khi độ mới lạ không còn như trước, vẫn có những người lần đầu tìm đến.

    Để có vài chục giây hình ảnh đẹp, khách không chỉ lên xe rồi chạy một vòng. Trước mỗi lượt quay là phần chuẩn bị mà người xem gần như không nhìn thấy.

    Chiếc xe cũng được kiểm tra trước mỗi lượt chạy. Từ động cơ, lốp xe đến tình trạng vận hành đều phải sẵn sàng trước khi xuất phát.

    Người điều khiển cũng cần có kinh nghiệm để vừa thực hiện hành trình, vừa tạo điều kiện cho khách tương tác với camera.

    Thời điểm xuất phát cũng không được chọn ngẫu nhiên. Khung giờ này liên quan đến cả lượng xe trên đường và khoảnh khắc mà nhiều khách chờ đợi nhất: hình ảnh lá cờ Việt Nam xuất hiện trên tòa cao ốc Marina.

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