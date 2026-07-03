Saigon Marina IFC tự hào tỏa sáng cùng thành phố, tôn vinh nửa thế kỷ mang tên Bác

Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Saigon Marina IFC đã một lần nữa thắp sáng đường chân trời thành phố với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ từ những tầng cao của tòa tháp. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa dành cho cộng đồng, sự kiện còn là lời vinh danh sâu sắc dành cho hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào của thành phố mang tên Bác, một đô thị đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm tài chính quốc tế mới của khu vực và thế giới.

Saigon Marina IFC tự hào tỏa sáng lung linh giữa đường chân trời thành phố ẢNH: N.P

Tọa lại tại vị trí chiến lược giữa Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCM), vươn cao đầy kiêu hãnh từ miền đất di sản Ba Son huyền thoại, Saigon Marina IFC chuyển mình song hành cùng những dấu son chói lọi theo dòng lịch sử. Màn trình diễn ánh sáng đêm 2.7 đã tái hiện một dòng chảy thời gian đầy xúc động: từ ký ức tráng lệ của một "Hòn Ngọc Viễn Đông" đến một TP.HCM năng động, đang bứt phá ngoạn mục để định hình diện mạo đô thị trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Tòa tháp biểu tượng càng thêm lung linh với những thông điệp đầy tự hào

Trong màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng kéo dài 15 phút, toàn bộ mặt đứng với kiến trúc phân tầng độc đáo của Saigon Marina IFC khắc họa trọn vẹn tinh thần “rực rỡ tên vàng” qua màn hình LED khổng lồ. Hệ thống ánh sáng công nghệ cao kết hợp cùng LED Matrix vận hành liên tục, kết nối mạch nguồn lịch sử với tinh thần thời đại thông qua những thông điệp đầy ý nghĩa về quá khứ hào hùng cũng như khát vọng hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.

Công trình vươn cao như một biểu tượng mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Màn trình diễn được mở đầu bằng việc đánh thức dòng chảy lịch sử qua thông điệp "Sài Gòn - Gia Định - Ký ức hào hùng", như một lời tri ân sâu sắc gửi đến vùng đất di sản. Tiếp nối dòng chảy ấy là khoảnh khắc tòa tháp và cả bầu trời thành phố rực sáng trong sắc cờ đỏ sao vàng nhằm tôn vinh cột mốc nửa thế kỷ vinh quang của thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại: "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người - 50 năm tự hào thành phố mang tên Bác".

Ở những nhịp pháo cao trào hướng về tương lai, tòa tháp khẳng định mạnh mẽ vị thế một "Biểu tượng mới giữa Sài Gòn hoa lệ" - nơi giữ vững nhịp đập tiên phong, sẵn sàng đưa thành phố hòa cùng "Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng" của toàn đất nước.

Màn pháo hoa mãn nhãn trong đêm như một bản giao hưởng ánh sáng trên không để vinh danh nửa thế kỷ đầy tự hào của thành phố mang tên Bác

Những chùm pháo bung nở lung linh trong ánh mắt hân hoan của người dân thành phố như một bản giao hưởng ánh sáng trên không để vinh danh nửa thế kỷ đầy tự hào của thành phố mang tên Người. Từ vùng đất di sản trăm năm đến tương lai của một Trung tâm Tài chính Quốc tế mang tầm vóc toàn cầu, Saigon Marina IFC tiếp tục khẳng định vai trò là một biểu tượng mới của sự kết nối, đổi mới và phát triển bền vững.

Saigon Marina IFC tỏa sáng như một cổng kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ

Saigon Marina IFC là tòa tháp trung tâm tài chính và không gian văn hóa, phong cách sống đẳng cấp quốc tế tọa lạc trên trục chiến lược giữa VIFC-HCM. Được phát triển trên nền di sản Ba Son lịch sử, dự án sở hữu kiến trúc mang tính biểu tượng, công nghệ vận hành tiên tiến cùng hệ sinh thái văn phòng, thương mại và tiện ích hiện đại. Saigon Marina IFC được định hướng trở thành điểm đến cho các định chế tài chính toàn cầu, doanh nghiệp quốc tế và cộng đồng chuyên gia, góp phần thúc đẩy vai trò của TP.HCM như một trung tâm tài chính mới của khu vực.