Hàng trăm ngàn doanh nghiệp sẽ được tiếp cận tín dụng ưu đãi từ HDBank

Đó là nền tảng để HDBank chính thức mở rộng hệ sinh thái tài chính số thông qua hợp tác với Công ty MISA, đưa các giải pháp tài chính hiện đại đến cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên cả nước.

HDBank và MISA ký kết hợp tác toàn diện ẢNH; N.P

Thông qua hợp tác này, HDBank tiếp tục mở rộng năng lực cung ứng các giải pháp tài chính số toàn diện, giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền, thanh toán, kế toán và tiếp cận tín dụng nhanh chóng ngay trên nền tảng vận hành hằng ngày. HDBank sẽ cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ, bao gồm tín dụng có và không có tài sản bảo đảm, tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thanh toán QR, POS, thu hộ - chi hộ, cổng thanh toán, Open Banking và nhiều dịch vụ ngân hàng số khác.

Điểm nhấn của hợp tác là việc tích hợp các dịch vụ ngân hàng của HDBank với nền tảng quản trị doanh nghiệp thông qua hệ thống Jet BankHub. Doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán, theo dõi biến động tài khoản, nhận báo có và đồng bộ dữ liệu với phần mềm kế toán, ERP theo thời gian thực.

Việc kết nối dữ liệu giữa ngân hàng và hệ thống quản trị giúp tự động hóa quy trình tài chính - kế toán, rút ngắn thời gian đối soát, tối ưu quản trị dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, dữ liệu được kết nối cũng tạo nền tảng để phát triển các giải pháp tài chính thông minh và cá thể hóa theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Hai bên sẽ nghiên cứu phát triển các mô hình tín dụng số dựa trên dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hóa đơn điện tử. Cách tiếp cận này góp phần rút ngắn thời gian thẩm định, nâng cao tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay trong giai đoạn đầu hợp tác, hơn 350.000 doanh nghiệp và hơn 200.000 hộ kinh doanh trong hệ sinh thái MISA sẽ được tiếp cận các chương trình ưu đãi tài chính, thẻ tín dụng doanh nghiệp và nhiều giải pháp ngân hàng số do HDBank triển khai.

Bên cạnh đó, HDBank hiện đang đẩy mạnh nhiều chương trình tài chính số tối ưu khác như hành trình Y tế số với bộ giải pháp MediPay và MediFast, giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực y tế; gói tín dụng "SME Linh hoạt" với quy mô 30.000 tỉ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp vay đến 100% giá trị tài sản bảo đảm; tài trợ theo chuỗi với các giải pháp vốn linh hoạt, hạn mức tín chấp lên đến 5 tỉ đồng và tỷ lệ tài trợ lên đến 100%…

Qua 36 năm phát triển, HDBank là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với nền tảng tài chính vững mạnh và tốc độ tăng trưởng ấn tượng. HDBank hiện phục vụ hơn 25 triệu khách hàng với danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện thông qua mạng lưới 380 điểm giao dịch ngân hàng, 26.000 điểm giao dịch tài chính cùng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại. HDBank kiên định chiến lược chuyển đổi số, phát triển bền vững, mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, toàn diện cho khách hàng và cộng đồng.

Còn Tập đoàn MISA có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đang phục vụ hơn 400.000 doanh nghiệp, 150.000 hộ kinh doanh, 60.000 đơn vị hành chính sự nghiệp và 3,5 triệu người dùng cá nhân. MISA đã phát triển hệ sinh thái nền tảng số quản trị toàn diện, lấy tài chính - kế toán làm cốt lõi, tích hợp cùng hạ tầng thanh toán tiện ích do JETPAY (đơn vị thành viên của MISA) phát triển, tạo thành chu trình trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Ngoài ra, MISA luôn sẵn sàng mở rộng thêm nhiều tiện ích khác bằng việc kết nối với các đối tác, từ đó, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của doanh nghiệp và người dùng.