Toàn cảnh đại công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM gần 5 tháng khởi công

Máy khoan, cần cẩu phủ công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM

Ngày 20.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực xây dựng dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM (ở phường An Khánh), hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang đồng loạt thi công trên mặt bằng rộng hàng chục héc-ta.

Khu vực xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm ở Thủ Thiêm sau gần 5 tháng khởi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu đất hiện lên như một đại công trường. Nhiều mũi thi công được triển khai cùng lúc. Cần cẩu, máy đào, máy khoan cọc nhồi, xe tải chở vật liệu hoạt động liên tục trên công trường.

Nhìn từ trên cao, khu đất 46,7 ha tại phường An Khánh hiện là đại công trường với nhiều mũi thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Do mặt bằng đang trong giai đoạn thi công nền, móng, nhiều vị trí còn lầy đất và đọng nước. Giữa khu vực thi công rộng lớn, công nhân chia thành từng nhóm làm việc. Các bó lồng thép, ống cọc và thiết bị thi công được tập kết dày đặc.

Trung tâm hành chính mới TP.HCM đang được thi công phần nền, móng trên mặt bằng rộng hàng chục héc-ta ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án Trung tâm hành chính mới chính thức khởi công sáng 29.4.2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất. Công trình xây trên khu đất 46,7 ha, bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch.

Cần cẩu, máy đào và xe tải hoạt động liên tục bên trong khu vực xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo quy mô được thông qua, Trung tâm hành chính - chính trị có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m2. Công trình có thể phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Dự án cũng được định hướng phục vụ khoảng 1.500 - 2.000 lượt công dân, đại diện doanh nghiệp mỗi ngày.

Các bó thép lớn được tập kết dày đặc trên công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Siêu công trình gần 30.000 tỉ đồng

Toàn bộ dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM được phân chia thành 4 thành phần độc lập, có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng.

Toản cảnh công trường Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư 18.492 tỉ đồng. Dự án còn có thành phần Quảng trường trung tâm với không gian xanh công cộng quy mô lớn cho các hoạt động văn hoá, lễ hội ngoài trời và công cộng có tổng mức đầu tư 733 tỉ đồng.

Thành phần trung tâm hội nghị - biểu diễn dự kiến có sức chứa khoảng 2.000 chỗ khi tổ chức sự kiện, có tổng mức đầu tư 6.856 tỉ đồng.

Thành phần hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan có tổng mức đầu tư dự kiến 3.509 tỉ đồng.

Công nhân làm việc theo từng nhóm giữa mặt bằng thi công còn lầy đất, đọng nước ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Toàn bộ cụm công trình xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Khi hoàn thành, nơi này sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời hình thành không gian hành chính, văn hóa và sự kiện quy mô lớn của TP.HCM.

Công nhân tất bật thi công dự án ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm hành chính TP.HCM sau khi hoàn thành có thể phục vụ khoảng 8.000 người làm việc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án được kỳ vọng hình thành không gian hành chính, văn hóa và sự kiện quy mô lớn của TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Một góc công trường với nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công trường tại Thủ Thiêm ghi nhận nhịp thi công khẩn trương trong sáng 20.9 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG