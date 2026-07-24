Con đường hơn 1.000 tỉ đồng ở TP.HCM vẫn bị cột điện 'án ngữ'

Ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày giữa tháng 7.2026, đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã được thảm nhựa, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện.

Tuy nhiên, trên mặt đường vẫn còn nhiều cột điện chưa được di dời. Phần thân các cột điện được quét sơn và quấn tôn để người đi đường dễ nhận biết. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Phần thân các cột điện được quét sơn đỏ và trắng để người đi đường dễ nhận biết ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Nghĩa, chủ quán nước trên đường Chu Văn An, chia sẻ: "Đường này chắc thêm mấy tháng nữa là xong, tuy nhiên giờ chưa di dời cột điện. Người ta chạy ra chạy vào nguy hiểm lắm, nhất là ban đêm".

Ông Nghĩa cho biết các cột điện ở giữa đường Chu Văn An rất nguy hiểm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phấn đấu hoàn thành dự án đường Chu Văn An trong năm 2026

Trao đổi với PV Thanh Niên tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23.7, ông Trần Hữu Tín, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng.

Thời gian qua, hạng mục di dời tạm hệ thống lưới điện trung, hạ thế gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục theo quy định.

Ông Trần Hữu Tín trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Tín, đến nay các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang tập trung thi công, đồng thời phối hợp Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các đơn vị liên quan để hoàn thành việc di dời hệ thống lưới điện.

Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư.

Nhiều cột điện chưa được di dời ở đường Chu Văn An ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đây, đường Chu Văn An thường xuyên xảy ra ngập úng vào mùa mưa. Để giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước cục bộ, TP.HCM triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An.

Người dân lo ngại các cột điện giữa đường có thể gây mất an toàn, nhất là vào ban đêm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoạn đường dài 600 m được mở rộng lên 23 m, tổng mức đầu tư 1.067 tỉ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chủ đầu tư đang phối hợp các đơn vị liên quan di dời lưới điện, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án ảnh hưởng 176 trường hợp là hộ dân và tổ chức, với diện tích thu hồi gần 11.000 m2. Kinh phí bồi thường hơn 980 tỉ đồng.