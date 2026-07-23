'Nhà siêu mỏng' sau dự án rạch Xuyên Tâm có được xây mới?

Chiều 23.7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ. Tại đây, UBND phường Gia Định đã làm rõ việc xử lý các "nhà siêu mỏng" xuất hiện sau giải tỏa dự án rạch Xuyên Tâm.

Theo UBND phường Gia Định, trên địa bàn có 869 trường hợp thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm, gồm 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần.

Cuộc họp cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ chiều 23.7 ẢNH: VŨ phượng

Trong số các trường hợp giải tỏa một phần, có 214 trường hợp còn diện tích từ 9 m2 trở lên và 49 trường hợp còn dưới 9 m2. Trong 49 trường hợp này, 8 trường hợp là đất trống, không có công trình xây dựng, còn 41 trường hợp có nhà ở hoặc công trình hiện hữu, người dân vẫn đang sử dụng.

Nhà dưới 9 m2 có được xây mới?

Theo UBND phường Gia Định, luật Đất đai 2024 quy định nếu phần diện tích còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định và người sử dụng đất đồng ý, Nhà nước có thể thu hồi phần đất còn lại để bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Đối với 8 trường hợp diện tích còn lại dưới 9 m2 nhưng là đất trống, chính quyền không giải quyết sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới. Phường đã phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh vận động người dân đồng ý thu hồi toàn phần để được xem xét bố trí tái định cư.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều hộ dân chưa đồng thuận bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại mà đề nghị được gia cố, giữ lại công trình nằm ngoài ranh giải phóng mặt bằng.

Nhà siêu mỏng xuất hiện sau giải tỏa dự án rạch Xuyên Tâm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với các trường hợp còn công trình hiện hữu trên phần đất dưới 9 m2, UBND phường cho biết hiện TP.HCM chưa có quy định về diện tích tối thiểu của lô đất được xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Trước đây, UBND quận Bình Thạnh cũ đã nhiều lần kiến nghị Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn nội dung này nhưng đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể. UBND phường Gia Định cũng đã tiếp tục góp ý dự thảo quy chế quản lý kiến trúc TP.HCM để đề nghị bổ sung hướng dẫn.

Theo UBND phường, khi giải quyết hồ sơ vẫn phải tuân thủ luật Xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Trong đó, các tiêu chuẩn quốc gia quy định diện tích tối thiểu của phòng ngủ giường đơn là 9 m2. Vì vậy, các thửa đất còn lại dưới 9 m2 không đủ điều kiện xem xét cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới.

Do đó, các công trình hiện hữu được tiếp tục tồn tại theo hiện trạng. Chính quyền chỉ xem xét cho sửa chữa, cải tạo nhằm bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không xem xét xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô công trình.

Tiếp tục kiểm tra việc sửa chữa nhà sau giải tỏa dự án rạch Xuyên Tâm

Liên quan việc xử lý các thửa đất còn lại quá nhỏ sau giải tỏa, UBND phường Gia Định cho biết phần diện tích nằm ngoài ranh thu hồi vẫn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân. Pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định thu hồi bắt buộc đối với phần diện tích này.

Trường hợp người dân có nhu cầu hợp thửa hoặc hợp khối kiến trúc sẽ thực hiện theo quy định của luật Đất đai, luật Xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc TP.HCM và các quy định liên quan.

Riêng tại phường Gia Định có 49 trường hợp sau thu hồi đất chỉ còn dưới 9 mét vuông ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND phường Gia Định đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh xác định ranh mốc, hướng dẫn người dân trước khi thi công theo giấy phép xây dựng đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp phép.

Đồng thời, cơ quan chức năng ghi nhận hiện trạng công trình trước và sau khi sửa chữa để giám sát việc thực hiện đúng quy mô đã đăng ký.

Ngoài ra, UBND phường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuần tra tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nếu phát sinh.