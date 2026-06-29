Chủ tịch TP.HCM yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm cuối năm 2027

Chiều 29.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm và động viên các phường đã thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TP.HCM, dài gần 9 km, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn. Dự án ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp, gồm 897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 17.200 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Trong buổi kiểm tra vào tháng 3.2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu các phường tập trung nhân lực, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30.6 theo kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra dự án rạch Xuyên tâm, đoạn qua phường Gia Định ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại buổi kiểm tra chiều 29.6, người đứng đầu chính quyền thành phố biểu dương nỗ lực của 4 phường đã tập trung nguồn lực, vận động người dân dọc theo 2 bờ bàn giao mặt bằng. Ông cũng gửi lời cảm ơn người dân đã đồng thuận, chia sẻ với chính quyền thành phố để đẩy nhanh tiến độ dự án đã ấp ủ hơn 20 năm qua.

Với mặt bằng sạch được bàn giao đầy đủ, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh phương án thi công để rút ngắn thời gian, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, phấn đấu cuối năm 2027 hoàn thành. "Nếu hoàn thành vào mốc thời gian này, thành phố sẽ tặng thưởng lớn cho chủ đầu tư, đơn vị thi công và các phường", ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được tặng quà động viên 4 phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Được cho biết thêm, sau dự án rạch Xuyên Tâm, TP.HCM sẽ tập trung chỉnh trang nhà ven kênh rạch khu vực quận 4, quận 8 cũ để hoàn thành chỉ tiêu cải thiện môi trường sống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm. Đây cũng là nền tảng để đưa TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống của khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng đề nghị các phường, xã có nhà trên và ven kênh rạch thuộc diện chỉnh trang học hỏi kinh nghiệm từ 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn để phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành chương trình chỉnh trang nhà ven kênh.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án rạch Xuyên Tâm hoàn thành cuối năm 2027 ẢNH: NGUYỄN ANH

Trao đổi với báo chí tại buổi kiểm tra, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết các phường có rạch Xuyên Tâm đi qua đã vào cuộc rất tích cực, cơ bản hoàn tất bồi thường. Các địa phương bàn giao tới đâu, chủ đầu tư tiếp nhận mặt bằng tới đó.

"Đây cũng là áp lực với chủ đầu tư. Việc của chúng tôi trong thời gian tới là đẩy nhanh tiến độ, hạn chế tối đa việc thi công ảnh hưởng đến người dân", ông Phúc nói.

Với mặt bằng sạch, chủ đầu tư cho biết sẽ tăng ca, tăng kíp để rút ngắn thời gian thi công ẢNH: NGUYỄN ANH

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết sẽ làm việc với các nhà thầu để rà soát, xây dựng lại tiến độ cụ thể, nếu cần thiết thì sẽ tăng ca, tăng kíp để rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu cuối năm 2027 sẽ hoàn thành, đưa dự án vào phục vụ người dân.

Ông Phúc cho hay, dự án rạch Xuyên Tâm có 3 gói thầu. Riêng gói thầu xây lắp 3 đã khởi công từ tháng 5.2025, dự kiến hoàn thành tháng 11.2026 và đưa vào sử dụng trước. Tiếp đó, chủ đầu tư sẽ tập trung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ 2 gói thầu còn lại.