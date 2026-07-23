1 công ty ở TP.HCM đóng cửa, nợ lương hàng chục tỉ: Người lao động khởi kiện

Chiều 23.7, tại họp báo về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn, Sở Nội vụ TP.HCM có văn bản trả lời báo chí liên quan việc Công ty Hoàng Sinh nợ lương người lao động.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, công ty này nợ lương từ tháng 6.2024. Việc doanh nghiệp ngừng hoạt động khi chưa giải quyết đầy đủ các khoản tiền lương khiến hàng trăm công nhân gặp khó khăn.

Bức xúc, người lao động đã làm đơn khởi kiện Công ty Hoàng Sinh tại tòa án và đã có quyết định bản án, chuyển cơ quan thi hành án.

Sở Nội vụ đề nghị người làm đơn kiện liên hệ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 (ở 677 Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương, TP.HCM) để được giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Công ty Hoàng Sinh nợ lương, bị phạt 390 triệu đồng

UBND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành Quyết định số 3768, xử phạt vi phạm hành chính Công ty Hoàng Sinh với tổng số tiền 390 triệu đồng do nợ lương người lao động.

Các cơ quan chức năng cũng phối hợp với công an lập biên bản về tình hình nợ lương, kinh phí công đoàn cùng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Chủ doanh nghiệp được yêu cầu thanh toán tiền lương, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động.

BHXH TP.HCM chủ trì, phối hợp UBND phường Bình Dương và Liên đoàn Lao động TP.HCM hoàn tất thủ tục tạm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Công ty Hoàng Sinh. Theo đó, doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm nào thì người lao động được tạm chốt sổ đến thời điểm đó.

Trong thời gian nghỉ việc, người lao động được hướng dẫn liên hệ các tổ chức hỗ trợ để làm thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế tự đóng, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh.

Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm giúp người lao động ổn định đời sống. Sở Nội vụ TP.HCM cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm hỗ trợ kết nối, giới thiệu việc làm. Đến nay, đa số người lao động đã tìm được công việc mới.

Thời gian tới, Sở Nội vụ TP.HCM tiếp tục phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng các đơn vị liên quan theo dõi tình hình, kịp thời hỗ trợ người lao động.