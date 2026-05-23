Một công ty ở TP.HCM đóng cửa, hàng trăm lao động bị nợ lương

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản phản hồi báo chí liên quan đến vụ việc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (Công ty Hoàng Sinh) nợ lương người lao động từ tháng 6.2024, khiến hàng trăm công nhân khó khăn sau khi doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, Công ty Hoàng Sinh đã ngừng hoạt động sản xuất từ tháng 10.2024. Đến ngày 16.5.2025, cơ quan chức năng ban hành quyết định tạm ngừng thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chia tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể đối với doanh nghiệp này.

Hơn 850 lao động bị nợ lương, tổng nghĩa vụ chưa thanh toán gần 63 tỉ đồng

Đáng chú ý, Công ty Hoàng Sinh đang nợ lương của 858 người lao động trong giai đoạn từ tháng 6.2024 đến tháng 9.2024 với tổng số tiền gần 24,87 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chậm đóng kinh phí công đoàn từ tháng 1.2018 đến tháng 9.2024 với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng.

Ngoài khoản nợ lương và kinh phí công đoàn, tính đến tháng 12.2025, công ty còn chậm đóng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền hơn 32,4 tỉ đồng.

Tổng số tiền nợ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động lên tới gần 63 tỉ đồng.

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, trước đó UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 3768 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Sinh với tổng số tiền 390 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt này.

Chi tiết khoản nợ lương người lao động và các nghĩa vụ liên quan của Công ty Hoàng Sinh ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Biện pháp bảo vệ quyền lợi người lao động bị Công ty Hoàng Sinh nợ lương

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, các cơ quan, ban ngành liên quan đã phối hợp với cơ quan công an lập biên bản về tình trạng nợ lương, nợ kinh phí công đoàn cùng các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ trả lương và đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định.

BHXH TP.HCM đã chủ trì, phối hợp UBND phường Bình Dương và Liên đoàn Lao động TP.HCM hoàn tất thủ tục tạm chốt sổ BHXH cho người lao động tại Công ty Hoàng Sinh. Việc tạm chốt sổ được thực hiện theo nguyên tắc doanh nghiệp đã đóng BHXH đến thời điểm nào thì chốt sổ đến thời điểm đó.

Song song với đó, cơ quan BHXH tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chuyển nộp số tiền còn nợ theo cam kết nhằm sớm hoàn tất quá trình tham gia bảo hiểm và giải quyết các chế độ cho người lao động.

Trong trường hợp tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp vẫn còn tiền, cơ quan chuyên môn sẽ có văn bản đề nghị ngân hàng tự động trích tiền để thanh toán các khoản nợ bảo hiểm và nợ thuế theo tỷ lệ quy định.

Các cơ quan chức năng cũng hướng dẫn người lao động liên hệ các tổ chức hỗ trợ để làm thủ tục mua thẻ BHYT tự đóng trong thời gian nghỉ việc, qua đó bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm ổn định đời sống cho người lao động bị ảnh hưởng. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cũng tích cực kết nối, giới thiệu việc làm mới.

Theo ghi nhận Sở Nội vụ TP.HCM, hiện đa số người lao động của Công ty Hoàng Sinh đã tìm được công việc mới sau khi doanh nghiệp ngừng hoạt động.