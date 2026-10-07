    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Độc lạ: Chủ quán há cảo tính tiền như ‘bắn rap’, khách chưa kịp cộng đã biết giá
    VideoĐời sống

    Độc lạ: Chủ quán há cảo tính tiền như ‘bắn rap’, khách chưa kịp cộng đã biết giá

    Vũ Đoan - Minh Luân

    Không cần máy tính hay điện thoại, ông chủ quán há cảo chỉ mất vài giây để nhẩm và đọc vanh vách số tiền khách phải trả. Màn tính tiền nhanh như "đọc rap" khiến nhiều thực khách bất ngờ, thậm chí có người còn bấm máy sẵn để kiểm tra.

    Ở tuổi 35, anh Thạch Đăng Khoa, chủ quán há cảo Ngọc Lan, gây chú ý với khả năng tính tiền nhanh đến mức nhiều thực khách ví von như đang "đọc rap". Mỗi khi quán đông khách, anh liên tục di chuyển từ bàn này sang bàn khác, vừa nhớ số lượng món vừa cộng nhẩm và đọc ra số tiền gần như ngay lập tức.

    Độc lạ: Chủ quán há cảo tính tiền như ‘bắn rap’, khách chưa kịp - Ảnh 1.

    Anh Thạch Đăng Khoa, chủ quán há cảo Ngọc Lan có thể tính tiền như "bắn rap" khiến thực khách cảm thấy bất ngờ và thú vị

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Khoa cho biết khả năng này không phải do học giỏi hay được rèn luyện đặc biệt, mà hình thành từ chính công việc anh đã làm suốt nhiều năm. Từ khi khoảng 12–13 tuổi, anh đã phụ gia đình bán há cảo, vừa đi học vừa quen với việc ghi nhớ món và tính tiền cho khách. Làm đi làm lại mỗi ngày, những phép cộng dần trở thành phản xạ. Đến nay, không chỉ tính tiền tại quán, đôi khi đi ăn ở nơi khác, anh vẫn có thể nhẩm tính theo thói quen.

    Quán há cảo Ngọc Lan phục vụ khoảng 14–15 loại món với nhiều loại nhân khác nhau như tôm thịt, hẹ, bắp, cần, cà rốt, bánh xếp, xíu mại, cua, tôm, mực điệp... Với số lượng món đa dạng và lượng khách thường xuyên đông, Khoa có thể tính liên tục nhiều bàn cùng lúc. Anh thừa nhận khi phải cộng 2–3 bàn trong lúc cao điểm, đôi khi vẫn có thể nhầm, nhưng khách hoàn toàn có thể yêu cầu tính lại.

    Độc lạ: Chủ quán há cảo tính tiền như ‘bắn rap’, khách chưa kịp - Ảnh 2.

    Với anh Khoa, điều quan trọng không phải thể hiện khả năng tính nhanh, mà là làm sao phục vụ khách nhanh và vui vẻ

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Điều thú vị là nhiều thực khách còn dùng điện thoại bấm sẵn để kiểm tra. Không ít lần, con số Khoa đọc ra trùng khớp với kết quả trên máy, khiến khách bất ngờ. Một số bạn trẻ nghe tiếng về màn tính tiền đặc biệt này còn tìm đến quán để tận mắt chứng kiến.

    Với Khoa, điều quan trọng không phải thể hiện khả năng tính nhanh, mà là làm sao phục vụ khách nhanh và vui vẻ. "Khách vui mình cũng vui", anh nói. Với anh, màn tính tiền thần tốc cũng đơn giản là một phần công việc đã trở thành thói quen sau hàng chục năm gắn bó với quán ăn gia đình.

    Tin liên quan

    Độc lạ: Ông chủ quán sở hữu cặp lông mày dài hơn 20 cm

    Độc lạ: Ông chủ quán sở hữu cặp lông mày dài hơn 20 cm

    Ông Đào Thế Năng (50 tuổi), chủ một quán nhậu ở phường Phú Thọ, TP.HCM, khiến nhiều người tò mò bởi cặp lông mày dài hơn 20 cm, được ông nuôi hàng chục năm qua.

    Độc lạ: Cụ ông U80 râu tóc bạc phơ sở hữu thân hình lực sĩ vì mê Lý Tiểu Long

    Khám phá thêm chủ đề

    độc lạ tính tiền như bắn rap chủ quán há cảo Tính tiền

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận