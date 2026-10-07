Độc lạ: Chủ quán há cảo tính tiền như ‘bắn rap’, khách chưa kịp cộng đã biết giá

Ở tuổi 35, anh Thạch Đăng Khoa, chủ quán há cảo Ngọc Lan, gây chú ý với khả năng tính tiền nhanh đến mức nhiều thực khách ví von như đang "đọc rap". Mỗi khi quán đông khách, anh liên tục di chuyển từ bàn này sang bàn khác, vừa nhớ số lượng món vừa cộng nhẩm và đọc ra số tiền gần như ngay lập tức.

Anh Thạch Đăng Khoa, chủ quán há cảo Ngọc Lan có thể tính tiền như "bắn rap" khiến thực khách cảm thấy bất ngờ và thú vị ẢNH: VŨ ĐOAN

Khoa cho biết khả năng này không phải do học giỏi hay được rèn luyện đặc biệt, mà hình thành từ chính công việc anh đã làm suốt nhiều năm. Từ khi khoảng 12–13 tuổi, anh đã phụ gia đình bán há cảo, vừa đi học vừa quen với việc ghi nhớ món và tính tiền cho khách. Làm đi làm lại mỗi ngày, những phép cộng dần trở thành phản xạ. Đến nay, không chỉ tính tiền tại quán, đôi khi đi ăn ở nơi khác, anh vẫn có thể nhẩm tính theo thói quen.

Quán há cảo Ngọc Lan phục vụ khoảng 14–15 loại món với nhiều loại nhân khác nhau như tôm thịt, hẹ, bắp, cần, cà rốt, bánh xếp, xíu mại, cua, tôm, mực điệp... Với số lượng món đa dạng và lượng khách thường xuyên đông, Khoa có thể tính liên tục nhiều bàn cùng lúc. Anh thừa nhận khi phải cộng 2–3 bàn trong lúc cao điểm, đôi khi vẫn có thể nhầm, nhưng khách hoàn toàn có thể yêu cầu tính lại.

Với anh Khoa, điều quan trọng không phải thể hiện khả năng tính nhanh, mà là làm sao phục vụ khách nhanh và vui vẻ ẢNH: VŨ ĐOAN

Điều thú vị là nhiều thực khách còn dùng điện thoại bấm sẵn để kiểm tra. Không ít lần, con số Khoa đọc ra trùng khớp với kết quả trên máy, khiến khách bất ngờ. Một số bạn trẻ nghe tiếng về màn tính tiền đặc biệt này còn tìm đến quán để tận mắt chứng kiến.

Với Khoa, điều quan trọng không phải thể hiện khả năng tính nhanh, mà là làm sao phục vụ khách nhanh và vui vẻ. "Khách vui mình cũng vui", anh nói. Với anh, màn tính tiền thần tốc cũng đơn giản là một phần công việc đã trở thành thói quen sau hàng chục năm gắn bó với quán ăn gia đình.