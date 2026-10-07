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    Hiện trường cây xanh bật gốc đường Đinh Tiên Hoàng ngay giờ cao điểm sáng
    VideoThời sự

    Hiện trường cây xanh bật gốc đường Đinh Tiên Hoàng ngay giờ cao điểm sáng

    Uyển Nhi - Bùi Quốc Hoàng
    Cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Định, TP.HCM), khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

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