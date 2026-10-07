Hiện trường cây xanh bật gốc đường Đinh Tiên Hoàng ngay giờ cao điểm sáng

Cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Định, TP.HCM), khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.