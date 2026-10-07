Hiện trường cây xanh bật gốc đường Đinh Tiên Hoàng ngay giờ cao điểm sáng

Tin liên quan Khỉ lớn quậy phá kiếm ăn ở khu dân cư, nhiều người dè chừngGần đây, vụ việc một con khỉ xuất hiện quậy phá tại khu dân cư 50 hecta Cát Lái (phường Cát Lái, TP.HCM) đang khiến nhiều hộ dân tại đây không khỏi bất an.Di dời trụ điện trên đường Chu Văn An: 'Bà con phấn khởi, vui lắm' Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Đường Đinh Tiên Hoàng Đường Võ Thị Sáu Cây xanh bật gốc cây ngã trên đường Đinh Tiên Hoàng tin tức TP.HCM giao thông TP.HCM cây xanh mùa mưa
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