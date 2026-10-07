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    Khỉ lớn quậy phá kiếm ăn ở khu dân cư, nhiều người dè chừng
    VideoThời sự

    Khỉ lớn quậy phá kiếm ăn ở khu dân cư, nhiều người dè chừng

    Trần Kha
    Trần Kha
    Gần đây, vụ việc một con khỉ xuất hiện quậy phá tại khu dân cư 50 hecta Cát Lái (phường Cát Lái, TP.HCM) đang khiến nhiều hộ dân tại đây không khỏi bất an.

    Theo phản ánh của người dân, con khỉ này thường xuyên leo trèo, nhảy nhót trên mái nhà gây ra tiếng ồn lớn. Nhiều gia đình có con nhỏ luôn trong tình trạng đóng kín cửa vì sợ khỉ lao vào tấn công trẻ em.

    Khỉ lớn quậy phá kiếm ăn ở khu dân cư, nhiều người dè chừng

    Khỉ xuất hiện quậy phá khu dân cư ở Cát Lái- Ảnh 1.

    Khỉ xuất hiện trong khu dân cư Cát Lái

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Anh B.H, một cư dân sinh sống tại đường 41CL (khu dân cư Cát Lái), cho biết con khỉ lảng vảng quanh khu vực này khoảng 2 tháng nay. Ban đầu, nó xuất hiện ở phía đường Nguyễn Thị Định rồi dần dần men theo các tán cây, bụi rậm đi sâu vào khu dân cư Cát Lái.

    "Nó cứ đi vòng quanh các dãy nhà để tìm thức ăn. Nhà nào quên đóng cửa sổ là nó nhảy tót vào. Hôm trước, nó vào nhà tôi xé nát mấy hộp sữa, bánh kẹo vứt bừa bãi ra sàn. Nhà có con nít nên ai cũng nơm nớp lo sợ, suốt ngày phải đóng cửa", anh B.H cho biết.

    Cũng theo anh B.H, do khu vực này toàn nhà cao tầng liền kề và con khỉ di chuyển rất nhanh nên người dân không có cách nào xua đuổi hay bắt giữ. Tình trạng này đã được phản ánh lên chính quyền địa phương để sớm có hướng giải quyết.

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