Choi Siwon (Super Junior) chỉ trích tuyển Hàn ăn mừng vì được miễn nghĩa vụ quân sự

Ngày 5.10, Choi Siwon để lại bình luận trực tiếp dưới một bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích hành động của các cầu thủ đội tuyển bóng đá Hàn Quốc. Nam ca sĩ kiêm diễn viên viết: "Nếu họ nghĩ đến đất nước và người dân, đồng cảm với sự cống hiến của những quân nhân vẫn đang âm thầm thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay lúc này, đồng thời ý thức được phẩm giá và trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia, có lẽ những lời như vậy đã không được nói ra một cách dễ dàng". Siwon nói thêm: "Thật sự rất đáng tiếc".

Dàn cầu thủ Hàn Quốc gây tranh cãi sau khi giành HCV ASIAD 2026

Trước đó, đội tuyển bóng đá Hàn Quốc đã giành huy chương vàng sau chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản trong trận chung kết môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 tại Aichi Nagoya (Nhật Bản) diễn ra ngày 3.10.

Những phát ngôn của các cầu thủ bóng đá Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý từ dư luận, trong bối cảnh nghĩa vụ quân sự từ lâu vốn là một chủ đề nhạy cảm và thường xuyên gây tranh luận trong xã hội nước này Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ bởi những phát ngôn và hành động của một số cầu thủ sau trận đấu. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ngay sau trận chung kết, đội trưởng Lee Ki Hyuk giơ huy chương vàng lên và mỉm cười nói: "Tôi sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa rồi". Trong khi đó, cầu thủ Yang Min Hyuk chia sẻ: "Vì có phần thưởng là được miễn nghĩa vụ quân sự nên có lẽ tôi đã thi đấu với mục tiêu cao hơn". Trong khi đó, tiền vệ trẻ Park Seung Soo đăng một bức ảnh selfie trong phòng thay đồ khi đang đội một chiếc "discharge cap" (mũ xuất ngũ - loại mũ thường được người thân tặng cho binh lính Hàn Quốc vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự). Bài đăng sau đó được xóa khi tranh cãi bùng lên. Làn sóng phản ứng tiếp tục gia tăng khi đoạn video ăn mừng của Choi Woo Jin xuất hiện. Trong video, cầu thủ này bước đi với dáng khập khiễng, sau đó tháo giày thể thao và lấy ra một chiếc huy chương vàng được giấu bên trong. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng hành động này có thể khiến người xem liên tưởng đến vụ một quân nhân bị thương nặng do nổ mìn của Triều Tiên tại Khu phi quân sự DMZ ở khu vực phía tây Hàn Quốc. Những ý kiến này khiến màn ăn mừng của Choi Woo Jin vấp phải nhiều chỉ trích.

Trước làn sóng tranh cãi, Lee Ki Hyuk, Yang Min Hyuk, Park Seung Soo và Choi Woo Jin đồng loạt lên tiếng xin lỗi. Các cầu thủ khẳng định màn ăn mừng không nhằm chế giễu hay xem nhẹ những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và sự cống hiến của họ. Choi Woo Jin cũng phủ nhận việc cố tình liên hệ màn ăn mừng với những sự cố liên quan đến quân nhân.

Liên quan đến tranh cãi về những phát ngôn của các cầu thủ đội tuyển quốc gia xoay quanh chuyện miễn nghĩa vụ quân sự, nghị sĩ Na Kyung won, người đã có 5 nhiệm kỳ tại Quốc hội Hàn Quốc cho biết, ngay cả BTS, những người đã góp phần quảng bá hình ảnh và vị thế của Hàn Quốc trên toàn cầu nhiều hơn bất kỳ ai, cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Theo bà, việc chỉ sử dụng lý do nâng cao uy tín quốc gia để biện minh cho các đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự không còn đủ sức thuyết phục công chúng.

Bà Na cho rằng đã đến lúc xem xét lại các ưu đãi nghĩa vụ quân sự dành cho lĩnh vực thể thao và nghệ thuật. Bà đề xuất xác định lại các giải đấu và môn thể thao đủ điều kiện hưởng ưu đãi sao cho phù hợp với vị thế hiện tại của Hàn Quốc trên thế giới, đồng thời nên xem xét thành tích quốc tế tích lũy trong một khoảng thời gian thay vì chỉ dựa vào một lần giành huy chương.