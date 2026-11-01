Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, ùn tắc vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành bộ tiêu chí và phương pháp khảo sát, đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân thủ đô giai đoạn 2026 - 2030.

Ngập úng được đưa bộ tiêu chí để đo chỉ số hạnh phúc của người dân ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đề ra 50 tiêu chí để đo hạnh phúc của người dân

Theo đó, bộ tiêu chí chỉ số hạnh phúc của người dân thủ đô gồm 5 trụ cột với 50 tiêu chí, với mỗi trụ cột 10 tiêu chí.

Cụ thể, trụ cột 1 về đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển; trụ cột 2 về mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội.

Trụ cột 3 về các dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội; trụ cột 4 về văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống; trụ cột 5 về quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội.

Đáng chú ý, ở trụ cột 4, Hà Nội đưa nhiều tiêu chí có nhiều nội dung dân sinh, trực tiếp với những vấn đề người dân Hà Nội thường đối mặt.

Cụ thể, thành phố sẽ đánh giá chất lượng và sự phù hợp của nhà ở; khả năng tiếp cận công viên, cây xanh, mặt nước và không gian công cộng; chất lượng môi trường không khí; vệ sinh môi trường, rác thải, nước thải, thoát nước và ngập úng; chất lượng việc đi lại hàng ngày.

Cạnh đó, thành phố còn đánh giá khả năng tiếp cận các thiết chế văn hóa, bảo tồn di sản và trạng thái sức khỏe thể chất, tinh thần của người dân; khả năng tham gia góp ý quy hoạch, dự án và chính sách tác động trực tiếp đến nơi ở và chất lượng sống.

Bộ tiêu chí cũng đưa mức độ an tâm về an toàn thực phẩm vào trụ cột 5. Các nội dung khác ở nhóm này gồm: cảm giác an toàn về người, tài sản, trật tự nơi sinh sống; an toàn giao thông, cháy nổ; an toàn trên môi trường số và bảo vệ thông tin cá nhân.

Đặc biệt, Hà Nội còn đo lường mức độ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền; sự công bằng trong thực thi pháp luật; hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và niềm tin của người dân vào chính quyền, các thiết chế công.

Ở trụ cột 1 về đời sống kinh tế, việc làm, các tiêu chí đáng chú ý gồm: khả năng thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu; dự phòng tài chính; sự ổn định của việc làm, sinh kế và nguồn sống; cơ hội tìm việc tốt hơn, phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập…

Năm 2026 sẽ khảo sát trực tiếp 1% dân số

Theo quyết định, đối tượng khảo sát đo chỉ số hạnh phúc là công dân từ 18 tuổi trở lên, đang cư trú trên địa bàn Hà Nội, không giới hạn người có đăng ký thường trú.

TP.Hà Nội tiến hành đo lường nhằm phản ánh chất lượng cuộc sống từ góc nhìn của người dân ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài ra, người đăng ký tạm trú, người thuê nhà và lao động di cư cư trú từ 6 tháng trở lên cũng thuộc diện khảo sát nếu đáp ứng điều kiện theo phương án khảo sát hằng năm.

Phạm vi khảo sát gồm 126 xã, phường. Thành phố xác định năm 2026 là năm cơ sở, dự kiến thực hiện 8.860 phiếu khảo sát trực tiếp, tương ứng khoảng 1% dân số thủ đô. Từ năm 2027 - 2030, tỷ lệ lấy mẫu dự kiến tăng lên khoảng 2% dân số.

Khảo sát trực tiếp được thực hiện trong quý 4 hàng năm. Kết quả chỉ số hạnh phúc được tổng hợp, kiểm định và dự kiến công bố vào dịp Ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3) hàng năm.

Chỉ số được tính theo thang điểm 10, dựa trên đánh giá của người dân đối với từng tiêu chí theo 5 mức từ rất kém đến rất tốt. Đặc biệt, khảo sát trực tuyến trên ứng dụng iHanoi được sử dụng để theo dõi xu hướng, cảnh báo sớm và hỗ trợ phân tích, nhưng không cộng trực tiếp với mẫu khảo sát xác suất để tính chỉ số hạnh phúc chính thức.

TP.Hà Nội cho biết, việc đo lường nhằm phản ánh chất lượng cuộc sống từ góc nhìn của người dân, làm cơ sở để thành phố nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của người dân.