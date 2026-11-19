Nhà điều hành cống Mương Chuối hành nằm tại khu vực xã Nhà Bè, cạnh cống Mương Chuối và sông Mương Chuối. Đây là trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của công trình và phối hợp vận hành các hạng mục trong toàn dự án thông qua hệ thống SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu). Nhà trung tâm này được xem như "đầu não" của mọi hoạt động trong 8 cống ngăn triều của dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.

Hiệu quả của dự án sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực vận hành, chất lượng dữ liệu quan trắc, sự phối hợp giữa các đơn vị và khả năng xử lý linh hoạt những tình huống mưa lớn, triều cường.

Nhà điều hành cống Mương Chuối là trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của công trình và phối hợp vận hành các hạng mục trong toàn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ẢNH: PHẠM HỮU

Nhà điều hành cống Mương Chuối nằm tại khu vực xã Nhà Bè, cạnh cống Mương Chuối và sông Mương Chuối ẢNH: TRUNG NAM

Nhà điều hành trung tâm này có 3 tầng, gồm các phòng chức năng khác nhau. Tuy nhiên, nơi đây sẽ quản lý tất cả 8 cống ngăn triều lớn ở TP.HCM ẢNH: TRUNG NAM

Ghi nhận, bên trong nhà điều hành cống Mương Chuối, hàng loạt máy móc, trang thiết bị hiện đại đã được lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng phục vụ công tác vận hành dự kiến trong thời gian sắp tới.

Theo Tập đoàn Trungnam Group, từ nay đến thời điểm khánh thành, phía Trung Nam sẽ liên tục tổ chức vận hành chạy thử nghiệm nhằm kiểm tra toàn diện thông số kỹ thuật, khả năng phối hợp đồng bộ và hiệu quả kiểm soát triều của toàn hệ thống.

Đáng chú ý, dự kiến ngày 25.11 tới, đơn vị sẽ tổ chức sự kiện vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều cường tại TP.HCM theo hình thức livestream từ 11 giờ - 14 giờ tại phòng hội thảo và nhà điều hành cống Mương Chuối.

Khu vực bên trong "đầu não" của dự án gồm nhiều máy tính và màn hình lớn. Mỗi cụm máy tính sẽ quản lý, điều hành các cống khác nhau ẢNH: PHẠM HỮU

Các máy tính được kết nối trực tiếp với các cống nằm ở nhiều vị trí khác nhau tại khu vực phía nam TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Bản đồ về các cống ngăn triều chống ngập được hiển thị liên tục tại nhà điều hành, thông báo tình trạng hoạt động của các cống ẢNH: PHẠM HỮU

Cống kiểm soát triều Mương Chuối là một trong 8 cống lớn thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1. Với khẩu độ 160 m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống. Cống có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy và kiểm soát ảnh hưởng của triều cường; đồng thời được bố trí âu thuyền để phục vụ hoạt động giao thông thủy theo phương án vận hành ẢNH: PHẠM HỮU

Cống Mương Chuối vận hành trên nguyên tắc điều tiết cửa van theo diễn biến mực nước và phương án điều hành chung của toàn dự án. Khi triều cường dâng cao, hệ thống cửa van được điều tiết nhằm hạn chế nước triều từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực kiểm soát. Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước ra sông ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực bên trong các cột cống. Nơi đây có các thiết bị điện và mô tơ giúp đẩy các xi lanh khi đóng mở hệ thống van ẢNH: PHẠM HỮU

Hệ thống cửa van có 4 cửa. 2 cửa giữa kích thước 40 × 13 m; 2 cửa biên kích thước 40 × 9,5 m ẢNH: PHẠM HỮU

Hệ thống van khổng lồ của cống Mương Chuối, lớn nhất trong các van ngăn triều ở TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU