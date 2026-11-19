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Nhà điều hành cống Mương Chuối là nơi quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống 8 công trình cống lớn của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM trong thời gian sắp tới.
Nhà điều hành cống Mương Chuối hành nằm tại khu vực xã Nhà Bè, cạnh cống Mương Chuối và sông Mương Chuối. Đây là trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của công trình và phối hợp vận hành các hạng mục trong toàn dự án thông qua hệ thống SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu). Nhà trung tâm này được xem như "đầu não" của mọi hoạt động trong 8 cống ngăn triều của dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.
Hiệu quả của dự án sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực vận hành, chất lượng dữ liệu quan trắc, sự phối hợp giữa các đơn vị và khả năng xử lý linh hoạt những tình huống mưa lớn, triều cường.
Ghi nhận, bên trong nhà điều hành cống Mương Chuối, hàng loạt máy móc, trang thiết bị hiện đại đã được lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng phục vụ công tác vận hành dự kiến trong thời gian sắp tới.
Theo Tập đoàn Trungnam Group, từ nay đến thời điểm khánh thành, phía Trung Nam sẽ liên tục tổ chức vận hành chạy thử nghiệm nhằm kiểm tra toàn diện thông số kỹ thuật, khả năng phối hợp đồng bộ và hiệu quả kiểm soát triều của toàn hệ thống.
Đáng chú ý, dự kiến ngày 25.11 tới, đơn vị sẽ tổ chức sự kiện vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều cường tại TP.HCM theo hình thức livestream từ 11 giờ - 14 giờ tại phòng hội thảo và nhà điều hành cống Mương Chuối.
Bản đồ về các cống ngăn triều chống ngập được hiển thị liên tục tại nhà điều hành, thông báo tình trạng hoạt động của các cống
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