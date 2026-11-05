Mưa lớn ở TP.HCM tối 4.11: Nước chảy cuồn cuộn như thác, người đi xe máy chật vật

Chiều tối 4.11. cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng khiến một số tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng. Khoảng 19 giờ, tại cụm khu vực đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông và Lý Tế Xuyên nước ngập lênh láng kèm chảy xiết cực mạnh.

Trên đường Linh Đông, đoạn ngập kéo dài khoảng 400 mét. Có những nơi nước ngập hơn bánh xe máy, chảy xiết như thác đổ khiến tình hình giao thông bị ảnh hưởng.

Cơn mưa lớn diễn ra vào chiều tối 4.11 làm 3 tuyến đường Linh Đông, Tô Ngọc Vân, Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình) ngập nặng ẢNH: DẠ THẢO

Điểm ngập nặng nhất nằm tại khu vực đường Lý Tế Xuyên, Linh Đông ẢNH: DẠ THẢO

Tại đường Lý Tế Xuyên, nước ngập sâu kèm chảy xiết cuồn cuộn như thác ẢNH: DẠ THẢO

Thời điểm ngập nước trùng với giờ tan tầm nên việc đi lại của người dân hết sức khó khăn ẢNH: DẠ THẢO

Trong khi đó, tại đường Lý Tế Xuyên, nước từ đường Linh Đông cùng con suối liên tục đổ về khiến đường như con thác. Đoạn ngập nặng nhất và chảy cuồn cuộn nằm tại giao lộ đường Linh Đông - Lý Tế Xuyên. Do nước chảy xiết nên người đi xe máy đến đây rất khó khăn khi di chuyển, phải nhờ người dân sống bên đường phụ giúp mới qua khỏi điểm ngập.

Thời gian ngập tại đây cũng kéo dài hơn 1 tiếng vẫn chưa kết thúc. Mãi đến hơn 20 giờ, nước tại đây bắt đầu rút dần và tình trạng ngập mới giảm bớt.

"Điệp khúc" nước chảy cuồn cuộn như thác tại đường Lý Tế Xuyên mỗi khi mưa lớn ẢNH: DẠ THẢO

Nhiều người đi xe máy phải gồng mình đẩy xe qua dòng nước xiết, phải nhờ sự trợ giúp của người dân địa phương ẢNH: DẠ THẢO

Mực nước tại đây dâng lên nhanh chóng trong cơn mưa lớn, kèm theo dòng nước đổ về từ đường Linh Đông và con suối cạnh bên ẢNH: DẠ THẢO

Một số người lội nước để qua dòng nước ngập ẢNH: DẠ THẢO

Đến hơn 20 giờ, nước bắt đầu rút nhưng một số vị trí vẫn còn ngập ẢNH: DẠ THẢO



