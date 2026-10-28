Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà

Khoảng 17 giờ hôm nay 28.10, triều cường bắt đầu dâng cao nhiều nơi ở TP.HCM. Các tuyến đường như Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh (một vài đoạn), Phú Thuận, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Lầu... cảnh ngập nước lại tái diễn.

Các khu dân cư cao cấp bị nước ngập bao vây nhiều tiếng đồng hồ như khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng) và khu dân cư Nam Long, Tấn Trường (phường Phú Thuận).

Chiều 28.10, triều cường dâng cao ở TP.HCM khiến nhiều khu dân cư cao cấp ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng) những ngày qua liên tục ngập nước do triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Các biệt thự tại khu dân cư Trung Sơn bị bao vây bởi nước ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Nước ngập khiến việc đi lại của nhiều người gặp khó khăn. Một số shipper không thể chạy xe đến tận nơi nên đành phải lội nước giao hàng ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao, bao vây khu dân cư cao cấp ở phía nam TP.HCM

Ở khu dân cư Trung Sơn, nước ngập một số tuyến đường nằm giáp với rạch Ông Lớn. Khoảng 17 giờ, nước từ rạch tràn vào công viên và các tuyến đường. Có nơi nước cao đến đầu gối. Các căn biệt thự tại đây gần như đều bị bủa vây bởi nước ngập.

Trong khi đó, khu dân cư Nam Long và Tấn Trường cũng trong tình cảnh tương tự. Lúc 18 giờ, mực nước tại đây đã đạt đỉnh nên nhiều tuyến đường số 4, 9 thuộc khu dân cư Tấn Trường chìm trong nước.

Khu dân cư Nam Long (phường Tân Thuận) trong cảnh ngập nước chiều 28.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu dân cư Tấn Trường, toàn bộ các tuyến đường đều chìm trong nước ẢNH: PHẠM HỮU

Các biệt thự cao cấp thuộc khu dân cư Tấn Trường vào chiều tối nay ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 18 giờ khi triều cường đạt đỉnh là các tuyến đường này nước ngập mênh mông ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân lội nước ra đường Tân Thuận ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết vào sáng nay 28.10, mực nước triều trên sông Sài Gòn ở hầu hết các trạm đều vượt báo động 3. Cụ thể, trạm Nhà Bè 1,62m, vượt báo động 3 là 13cm còn tại trạm Phú An 1,6m, ngang báo động 3. Riêng trạm Thủ Dầu Một 1,78m, vượt báo động 3 đến 18cm.

Chiều nay, mực nước triều tiếp tục lên và đạt đỉnh của kỳ triều cường lần này. Tại trạm Phú An và Nhà Bè từ 1,72 - 1,77m, vượt báo động 3 từ 12 - 17cm; trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,79 - 1,83m, cao hơn báo động 3 từ 19 - 23cm. Trong những ngày tiếp theo, mực nước triều sẽ giảm dần nhưng còn duy trì trong khoảng từ báo động 2 - 3 đến ngày 31.10.

Nước ngập tràn vào sân của nhiều chung cư ẢNH: PHẠM HỮU

Nước bao vây chung cư V-star thuộc khu dân cư Tấn Trường vào chiều tối 28.10 ẢNH: PHẠM HỮU



