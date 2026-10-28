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    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà

    Phạm Hữu - Cao An Biên
    Chiều 28.10, triều cường dâng cao khiến nhiều khu dân cư cao cấp ở phía nam TP.HCM ngập đến đầu gối. Nước bao vây các biệt thự, người dân phải lội nước, đẩy xe máy về nhà.

    Khoảng 17 giờ hôm nay 28.10, triều cường bắt đầu dâng cao nhiều nơi ở TP.HCM. Các tuyến đường như Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh (một vài đoạn), Phú Thuận, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Lầu... cảnh ngập nước lại tái diễn.

    Các khu dân cư cao cấp bị nước ngập bao vây nhiều tiếng đồng hồ như khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng) và khu dân cư Nam Long, Tấn Trường (phường Phú Thuận).

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 1.

    Chiều 28.10, triều cường dâng cao ở TP.HCM khiến nhiều khu dân cư cao cấp ngập nước

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 2.

    Khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng) những ngày qua liên tục ngập nước do triều cường

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 3.

    Các biệt thự tại khu dân cư Trung Sơn bị bao vây bởi nước ngập

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 4.

    Nước ngập khiến việc đi lại của nhiều người gặp khó khăn. Một số shipper không thể chạy xe đến tận nơi nên đành phải lội nước giao hàng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường dâng cao, bao vây khu dân cư cao cấp ở phía nam TP.HCM

    Ở khu dân cư Trung Sơn, nước ngập một số tuyến đường nằm giáp với rạch Ông Lớn. Khoảng 17 giờ, nước từ rạch tràn vào công viên và các tuyến đường. Có nơi nước cao đến đầu gối. Các căn biệt thự tại đây gần như đều bị bủa vây bởi nước ngập. 

    Trong khi đó, khu dân cư Nam Long và Tấn Trường cũng trong tình cảnh tương tự. Lúc 18 giờ, mực nước tại đây đã đạt đỉnh nên nhiều tuyến đường số 4, 9 thuộc khu dân cư Tấn Trường chìm trong nước. 

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 5.

    Khu dân cư Nam Long (phường Tân Thuận) trong cảnh ngập nước chiều 28.10

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 6.

    Ở khu dân cư Tấn Trường, toàn bộ các tuyến đường đều chìm trong nước

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 7.

    Các biệt thự cao cấp thuộc khu dân cư Tấn Trường vào chiều tối nay

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 8.

    Lúc 18 giờ khi triều cường đạt đỉnh là các tuyến đường này nước ngập mênh mông

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 9.

    Người dân lội nước ra đường Tân Thuận

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết vào sáng nay 28.10, mực nước triều trên sông Sài Gòn ở hầu hết các trạm đều vượt báo động 3. Cụ thể, trạm Nhà Bè 1,62m, vượt báo động 3 là 13cm còn tại trạm Phú An 1,6m, ngang báo động 3. Riêng trạm Thủ Dầu Một 1,78m, vượt báo động 3 đến 18cm.

    Chiều nay, mực nước triều tiếp tục lên và đạt đỉnh của kỳ triều cường lần này. Tại trạm Phú An và Nhà Bè từ 1,72 - 1,77m, vượt báo động 3 từ 12 - 17cm; trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,79 - 1,83m, cao hơn báo động 3 từ 19 - 23cm. Trong những ngày tiếp theo, mực nước triều sẽ giảm dần nhưng còn duy trì trong khoảng từ báo động 2 - 3 đến ngày 31.10.

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 10.

    Nước ngập tràn vào sân của nhiều chung cư

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường bao vây nhiều khu dân cư cao cấp ở TP.HCM, người dân lội nước về nhà- Ảnh 11.

    Nước bao vây chung cư V-star thuộc khu dân cư Tấn Trường vào chiều tối 28.10

    ẢNH: PHẠM HỮU


     

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