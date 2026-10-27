    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét vì triều cường, nước tràn vào nhà

    Phạm Hữu - Cao An Biên
    Chiều 27.10, triều cường khiến hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ (TP.HCM), cách sông Sài Gòn khoảng 200–300 m, ngập hơn nửa mét. Nước tràn vào nhà, người dân phải bơm chống ngập.

    Triều cường vào chiều nay 27.10 tiếp tục khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam TP.HCM ngập nặng như đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Phú Thuận, Nguyễn Văn Quỳ và một đoạn đường Nguyễn Văn Linh…

    Trong đó, con hẻm số 85 đường Nguyễn Văn Quỳ ngập toàn bộ. Tại đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Thuận, TP.HCM) mực nước khá cao, gây ngập gần như suốt tuyến đường, đoạn hướng từ đường Đào Trí về đường Huỳnh Tấn Phát. Mực nước ngập lên đến hơn bánh xe máy. Khu vực hẻm này nằm cạnh cầu Phú Mỹ, cách sông Sài Gòn từ 200 - 300 m. 

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 1.

    Chiều nay, triều cường tiếp tục dâng cao tại TP.HCM khiến nhiều nơi ngập nặng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 2.

    Trong hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ nước ngập toàn bộ, mực nước tại đây có nơi lên đến hơn nửa mét

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 3.

    Thời điểm ngập trùng với giờ tan tầm, một số học sinh ở hẻm phải lội nước vào nhà. Chị Bùi Thị Thảo (cư dân sống tại hẻm 85) cho biết mỗi lần triều cường dâng cao chị đều bồng con lội nước

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 4.

    Do nước ngập bao trùm toàn bộ hẻm nên nhiều người như "bó chân" ở nhà, đợi nước rút mới tính chuyện đi lại

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm

    Tại đầu hẻm số 85 đường Nguyễn Văn Quỳ, vì nước ngập nên người dân đi xe máy vào nhà hết sức khó khăn. Trong khi đó, bên trong hẻm hầu như bị ngập toàn bộ. Nhiều nhà dân dù có cốt nền cao hơn mặt hẻm khoảng nửa mét cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước.

    Một số nhà dân đã phải xây tường cao chống ngập, nhưng vẫn phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài vì nước tràn từ cống vào trong.

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 5.

    Nhiều nhà phải xây vách cao, kiên cố nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh nước tràn vào nhà

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 6.

    Nhà ông Lê Thanh Hùng ở hẻm 85 cho biết dù nền nhà cao hơn mặt hẻm nửa mét nhưng triều cường vẫn tràn vào nhà. Nhà ông Hùng bị ngập toàn bộ vào chiều nay

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 7.

    Ông Hùng cho biết thêm việc sinh hoạt mỗi khi triều cường diễn ra rất khó khăn. Chiều dù gia đình đã nấu cơm nhưng phải đợi từ 2 - 3 tiếng nước rút mới ăn cơm tối được

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 8.

    Nhà Nguyễn Thị Lệ cũng bị nước tràn vào ngập khắp nhà. Bà cho biết ở đây triều cường năm nào căn nhà cũng rơi vào cảnh ngập nước triền miên

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 9.

    Các kệ tủ, bàn hay tủ lạnh trong nhà bà Lệ phải kê cao. Trong khi đó, con gái bà đi học về hầu như ngồi một chỗ chờ nước rút

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 10.

    Càng đi sâu vào hẻm 85 mực nước ngập càng cao

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 11.

    Nhà bà Lê Thị Lài dù đã lắp vách ngăn nhưng nước vẫn tràn từ cống vào trong nhà. Bà phải dùng máy bơm nước liên tục ra ngoài

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 27.10: Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét, nước tràn vào nhà - Ảnh 12.

    Hầu hết các hộ dân ở hẻm 85 phải dùng máy bơm, liên tục bơm nước trong đợt triều cường tháng 9 âm lịch này

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tin liên quan

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá

    Sáng nay 27.10, kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TP.HCM ngập sâu.

    Khám phá thêm chủ đề

    Triều cường sông Sài Gòn ngập nước ở TP.HCM khu vực phía nam TP.HCM triều cường dâng cao đường Nguyễn Văn Quỳ Đường Trần Xuân Soạn TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận