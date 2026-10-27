Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét vì triều cường, nước tràn vào nhà

Triều cường vào chiều nay 27.10 tiếp tục khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam TP.HCM ngập nặng như đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Phú Thuận, Nguyễn Văn Quỳ và một đoạn đường Nguyễn Văn Linh…

Trong đó, con hẻm số 85 đường Nguyễn Văn Quỳ ngập toàn bộ. Tại đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Thuận, TP.HCM) mực nước khá cao, gây ngập gần như suốt tuyến đường, đoạn hướng từ đường Đào Trí về đường Huỳnh Tấn Phát. Mực nước ngập lên đến hơn bánh xe máy. Khu vực hẻm này nằm cạnh cầu Phú Mỹ, cách sông Sài Gòn từ 200 - 300 m.

Chiều nay, triều cường tiếp tục dâng cao tại TP.HCM khiến nhiều nơi ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Trong hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ nước ngập toàn bộ, mực nước tại đây có nơi lên đến hơn nửa mét ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm ngập trùng với giờ tan tầm, một số học sinh ở hẻm phải lội nước vào nhà. Chị Bùi Thị Thảo (cư dân sống tại hẻm 85) cho biết mỗi lần triều cường dâng cao chị đều bồng con lội nước ẢNH: PHẠM HỮU

Do nước ngập bao trùm toàn bộ hẻm nên nhiều người như "bó chân" ở nhà, đợi nước rút mới tính chuyện đi lại ẢNH: PHẠM HỮU

Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm

Tại đầu hẻm số 85 đường Nguyễn Văn Quỳ, vì nước ngập nên người dân đi xe máy vào nhà hết sức khó khăn. Trong khi đó, bên trong hẻm hầu như bị ngập toàn bộ. Nhiều nhà dân dù có cốt nền cao hơn mặt hẻm khoảng nửa mét cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước.

Một số nhà dân đã phải xây tường cao chống ngập, nhưng vẫn phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài vì nước tràn từ cống vào trong.

Nhiều nhà phải xây vách cao, kiên cố nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh nước tràn vào nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Nhà ông Lê Thanh Hùng ở hẻm 85 cho biết dù nền nhà cao hơn mặt hẻm nửa mét nhưng triều cường vẫn tràn vào nhà. Nhà ông Hùng bị ngập toàn bộ vào chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Hùng cho biết thêm việc sinh hoạt mỗi khi triều cường diễn ra rất khó khăn. Chiều dù gia đình đã nấu cơm nhưng phải đợi từ 2 - 3 tiếng nước rút mới ăn cơm tối được ẢNH: PHẠM HỮU

Nhà Nguyễn Thị Lệ cũng bị nước tràn vào ngập khắp nhà. Bà cho biết ở đây triều cường năm nào căn nhà cũng rơi vào cảnh ngập nước triền miên ẢNH: PHẠM HỮU

Các kệ tủ, bàn hay tủ lạnh trong nhà bà Lệ phải kê cao. Trong khi đó, con gái bà đi học về hầu như ngồi một chỗ chờ nước rút ẢNH: PHẠM HỮU

Càng đi sâu vào hẻm 85 mực nước ngập càng cao ẢNH: PHẠM HỮU

Nhà bà Lê Thị Lài dù đã lắp vách ngăn nhưng nước vẫn tràn từ cống vào trong nhà. Bà phải dùng máy bơm nước liên tục ra ngoài ẢNH: PHẠM HỮU