Hẻm gần sông Sài Gòn ngập hơn nửa mét vì triều cường, nước tràn vào nhà

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Chiều 27.10, triều cường khiến hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ (TP.HCM), cách sông Sài Gòn khoảng 200–300 m, ngập hơn nửa mét. Nước tràn vào nhà, người dân phải bơm chống ngập.
Triều cường vào chiều nay 27.10 tiếp tục khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam TP.HCM ngập nặng như đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Phú Thuận, Nguyễn Văn Quỳ và một đoạn đường Nguyễn Văn Linh…
Trong đó, con hẻm số 85 đường Nguyễn Văn Quỳ ngập toàn bộ. Tại đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Thuận, TP.HCM) mực nước khá cao, gây ngập gần như suốt tuyến đường, đoạn hướng từ đường Đào Trí về đường Huỳnh Tấn Phát. Mực nước ngập lên đến hơn bánh xe máy. Khu vực hẻm này nằm cạnh cầu Phú Mỹ, cách sông Sài Gòn từ 200 - 300 m.
Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm
Tại đầu hẻm số 85 đường Nguyễn Văn Quỳ, vì nước ngập nên người dân đi xe máy vào nhà hết sức khó khăn. Trong khi đó, bên trong hẻm hầu như bị ngập toàn bộ. Nhiều nhà dân dù có cốt nền cao hơn mặt hẻm khoảng nửa mét cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước.
Một số nhà dân đã phải xây tường cao chống ngập, nhưng vẫn phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài vì nước tràn từ cống vào trong.
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