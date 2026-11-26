Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi UBND 6 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, cùng các bộ, ngành liên quan yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường phố ở Quảng Ngãi ngập sâu trong tối 25.11 ẢNH: HẢI PHONG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27.11 đến sáng 30.11, khu vực từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt, nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Mưa lớn diện rộng trong những ngày tới có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn nguy cơ lũ lụt, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 6 tỉnh, thành phố miền Trung nêu trên cùng các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân ở ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực vừa xảy ra mưa lớn; chủ động khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Công điện yêu cầu chính quyền các địa phương ở cơ sở tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi đã hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, bảo đảm an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đúng quy định và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Nhiều tỉnh miền Trung đang mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 26.11, khu vực từ TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25.11 đến 3 giờ ngày 26.11 nhiều nơi trên 90 mm như các trạm: Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) 96,6 mm; Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) là 220,4 mm, Đề Gi (Gia Lai) 136,4 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 26.11, khu vực phía nam TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Gia Lai có mưa to với lượng mưa phổ biến 25 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm; phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay nhiều xã, phường tại 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.