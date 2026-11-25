Chiều 25.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về đợt mưa lớn miền Trung trong những ngày cuối tháng 11.

Miền Trung sắp có đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 27 - 30.11 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết từ chiều tối nay 25.11 đến sáng 26.11, khu vực các tỉnh, thành phố miền Trung, từ Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 170 mm, từ chiều 26.11 mưa giảm dần.

Sau đó, từ chiều tối 27.11 đến sáng 30.11, khu vực 5 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn.

Dự báo vùng trọng tâm mưa lớn nhất là khu vực phía nam Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tổng lượng mưa 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ ở miền Trung trong những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đề nghị 26 tỉnh, thành phố ứng phó không khí lạnh, rét đậm, mưa lớn

Trong mưa lớn, đề phòng sóng lớn đánh sạt lở bờ biển

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Trung Trung bộ.

Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì trời rét, riêng vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc từ 13 - 16 độ C, vùng núi từ 11 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 26.11, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động; bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bên cạnh ứng phó mưa lớn trên đất liền, vùng ven biển từ TP.Huế đến Quảng Ngãi đề phòng triều cường cao kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.