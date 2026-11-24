Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngay trong ngày đầu tiên người lao động được nghỉ làm việc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nước ta sẽ đón không khí lạnh cường độ mạnh gây rét trên diện rộng, mưa lớn nhiều nơi.

Không khí lạnh khiến miền Bắc rét trên diện rộng, miền Trung mưa lớn ẢNH: TUẤN MINH

Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, không khí lạnh cường độ mạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta. Các tỉnh miền Bắc đã có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến 20 - 23 độ C.

Trong sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác của khu vực này và khu vực Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc, Bắc Trung bộ từ hôm nay trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Đợt không khí lạnh cường độ mạnh này khiến nền nhiệt độ giảm sâu hơn.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi từ 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C.

Không khí lạnh khiến miền Trung mưa lớn dồn dập

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây ra mưa lớn dồn dập ở miền Trung trong cuối tháng 11.

Dự báo bắt đầu từ tối nay 24.11 đến ngày 25.11, khu vực từ TP.Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay 24.11, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Dự báo từ tối 24 đến hết đêm 25.11, TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Ngay sau đợt mưa này, từ chiều tối và đêm 27.11 đến khoảng sáng 30.11, khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.