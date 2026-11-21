Dự báo thời tiết hôm nay 21.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét, trong đó vùng núi có nơi rét đậm. Miền Trung tiếp tục có mưa lớn cục bộ.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay tiếp tục có rét, nhiệt độ phổ biến từ 14 - 17 độ C ẢNH: TUẤN MINH

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ. Khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nhiệt độ lúc 1 giờ ở miền Bắc phổ biến từ 14 - 17 độ C, ở Bắc Trung bộ phổ biến từ 16 - 18 độ C.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ hôm nay trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở miền Bắc phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi phổ biến 12 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Bắc Trung lbộ phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Dự báo thời tiết TP.Đà Nẵng, TP.Huế và phía đông tỉnh Quảng Ngãi trong hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời rét, nhiều mây và không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C, cao nhất từ 20 - 22 độ C, gió đông bắc cấp 2 - 3.

Dự báo Biển Đông có sóng cao 5 m

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, đặc khu Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân sáng nay ghi nhận có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7. Đặc khu Lý Sơn có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết biển hôm nay, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh hơn so với những ngày trước đây.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.