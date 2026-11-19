Chiều 19.11, sau 2 ngày làm việc, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, kết thúc phần tranh luận. Tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án và dự kiến sẽ tuyên án chiều 26.11 tới.

Ông Thản "không có ý kiến gì"

Ông Lê Thanh Thản bị Viện KSND đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội "lừa dối khách hàng", thời gian thử thách 5 năm, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Viện KSND còn đề nghị ông Thản phải trả lại tiền mua nhà, đồng thời có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty Bemes bồi thường tiền cho những căn hộ thuộc diện phải di dời. Mức bồi thường bằng với giá thị trường được định giá hồi tháng 7.2026 (tăng gần 4 lần so với giá mua).

Ông Lê Thanh Thản tại tòa ngày 19.11 ẢNH: PHÚC BÌNH

Được nói lời sau cùng, ông Thản chỉ mất vài giây để gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử, đồng thời nói "không có ý kiến gì".

Trước đó, trong phần tự bào chữa, ông Thản cũng nói không ý kiến gì về phần trách nhiệm hình sự nhưng cho rằng nghĩa vụ bồi thường theo giá thị trường hiện nay là "cao quá".

Bị cáo cũng đề nghị xem xét phương án chuyển những căn hộ xây dựng sai công năng tại dự án CT6 Kiến Hưng sang hình thức cho thuê, thay vì hoàn trả công năng như quy hoạch ban đầu.

Chủ tịch HĐQT Công ty Bemes còn mong muốn được khấu trừ phần chi phí đã bỏ ra để xây dựng các căn hộ sai phép, trong tổng số hơn 530 tỉ đồng thu lời bất chính đang bị cáo buộc.

Song, các lập luận trên của ông Thản và người bào chữa đều bị đại diện Viện KSND bác bỏ. Bởi, đại diện Viện KSND cho rằng ông Thản đã lừa dối khách hàng ngay từ khi rao bán căn hộ, đã thu đủ tiền của người mua, việc không được cấp sổ là lỗi của chủ đầu tư… Do đó, bị cáo và Công ty Bemes phải bồi thường với mức giá như căn hộ đã có sổ.

Cựu chánh thanh tra nhắc về mẹ già 92 tuổi

Vụ án này, 5 bị cáo là cựu cán bộ của phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ bị đề nghị mức án 18 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Không giống ông Thản, một số cựu cán bộ dành lời nói sau cùng để giãi bày về hoàn cảnh gia đình, quá trình công tác, mong Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Nhóm cựu cán bộ liên quan sai phạm tại CT6 Kiến Hưng ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), cầm theo giấy để đọc, nhắc lại gần 40 năm công tác, luôn nỗ lực thực hiện công việc được giao, chưa từng nghĩ tới phải đứng trước tòa.

Bị cáo thừa nhận không ai có thể hoàn hảo trong suốt quá trình công tác, bởi "nhân vô thập toàn". Dù vậy, ông mong hội đồng xét xử cân nhắc tính chất, mức độ những thiếu sót của mình, chưa đến mức phải xử lý hình sự.

Cựu Chánh thanh tra cũng nhắc đến hoàn cảnh gia đình, đang phải chăm sóc mẹ già 92 tuổi, trong khi vợ sức khỏe yếu, mắc ung thư thận…

Cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ Đỗ Văn Hưng vẫn cho rằng địa phương không được giao nhiệm vụ cụ thể kiểm tra dự án CT6 Kiến Hưng. Bị cáo đã phân công cán bộ đến công trường nhưng không thể vào kiểm tra do đơn vị thi công không hợp tác.

Trong khi đó, cựu Phó chủ tịch phường Nguyễn Duy Uyển nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong vụ án, mong tòa xem xét, khoan hồng để có thời gian bên gia đình và tiếp tục thực hiện những công việc khác.

Cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông Vương Đăng Quân cũng mong muốn Hội đồng xét xử cân nhắc tình hình thực tế, phạm vi công việc tại thời điểm xảy ra vụ án, để có phán quyết hợp lý.