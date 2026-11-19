Chiều 19.11, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT Công ty Bemes, do có sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng tiếp tục làm việc. Đại diện Viện KSND đã đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bị cáo.

Đại diện Viện KSND tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Trước đó, đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt ông Thản 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lừa dối khách hàng", đồng thời phải liên đới trả lại tiền mua nhà và bồi thường theo giá thị trường đối với các căn hộ thuộc diện phải di dời. Mức bồi thường tương đương với kết luận định giá hồi tháng 7.2026 (tăng gần 4 lần so với thời điểm mua).

Tự bào chữa, ông Thản nói "không có ý kiến về phần hình sự", song phương án bồi thường theo giá thị trường là "cao quá", cần đánh giá lại. Luật sư của ông Thản cũng cho rằng việc định giá các căn hộ chưa có sổ đỏ ngang với căn hộ đã có sổ là bất lợi cho thân chủ.

Ông Lê Thanh Thản phải bồi thường với giá nhà đã có sổ đỏ

Tranh luận quan điểm trên, đại diện Viện KSND cho hay việc các căn hộ không được cấp sổ đỏ chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của bị cáo Thản.

Khi ký hợp đồng mua bán, thu đủ tiền của cư dân, bị cáo đã cam kết và quảng cáo rằng dự án xây đúng quy hoạch, hồ sơ dự án được phê duyệt. Giá bán đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế, giá trị gia tăng, hỗ trợ bên mua làm các thủ tục được cấp sổ đỏ…

Kiểm sát viên nhấn mạnh, người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ "chứ không phải bỏ tiền ra để mua một căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận".

Do đó, việc không giao được tài sản đúng cam kết và đến nay buộc người dân phải di dời khỏi căn hộ của mình là trách nhiệm của chủ đầu tư, phải bồi thường đúng bằng căn hộ có sổ đỏ hợp pháp tương đương trên thị trường. Bản kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm mua 519 căn hộ, các cư dân đã bỏ ra tổng cộng 590 tỉ đồng. Đến tháng 7.2026, kết luận định giá xác định giá trị các căn hộ này tăng lên 2.047 tỉ đồng.

Xây nhà trái phép nên không được trừ chi phí

Vẫn theo cáo buộc của Viện KSND, thông qua bán 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, ông Lê Thanh Thản thu lời bất chính hơn 530 tỉ đồng, sau khi đã trừ 10% thuế VAT. Ông Thản đề nghị xem xét lại phần thu lời này, bởi lẽ cần phải trừ đi chi phí mà bị cáo đã bỏ ra để xây dựng các căn hộ.

Ông Lê Thanh Thản (hàng trên) cùng các bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

Tuy nhiên, kiểm sát viên bác bỏ lập luận trên. Lý do: ông Thản đã chỉ đạo xây dựng dự án sai quy hoạch nên không được coi là chi phí hợp pháp, từ đó không có căn cứ đối trừ với số tiền thu lời bất chính.

Kết quả điều tra xác định chỉ có căn cứ đối trừ tiền thuế VAT bị cáo đã nộp khi bán nhà cho các cư dân, tương đương 10% số tiền đã thu của người mua nhà.

Với các khoản chi khác, điển hình như số tiền hơn 67 tỉ đồng mà Công ty Bemes đã nộp vào Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông và kê khai là tiền sử dụng đất tại dự án CT6 Kiến Hưng, Viện KSND nhận định không có cơ sở xác định tiền sử dụng đất, thuê đất tại dự án này theo quy định, nên không có căn cứ đối trừ vào số tiền thu lời bất chính.

Về số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 1% đã nộp tại cơ quan thuế, kiểm sát viên cho hay đây là thuế thu nhập tạm tính, nên cũng không có cơ sở đối trừ thu lời bất chính.