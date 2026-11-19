Sáng 19.11, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt ông Lê Thanh Thản 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lừa dối khách hàng", đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ dân sự với những căn hộ thuộc diện di dời.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo phương án được TP.Hà Nội phê duyệt cách đây 2 ngày, dự án CT6 Kiến Hưng có tổng cộng 135 căn hộ chung cư và nhà thấp tầng phải di dời. Viện kiểm sát đề nghị chủ nhà sẽ được trả lại tiền đã bỏ ra để mua và thêm khoản bồi thường theo giá thị trường (tương ứng với kết luận định giá mới nhất hồi tháng 7.2026).

Nêu quan điểm tranh luận sau đó, ông Thản nói "không có ý kiến về phần hình sự", song phương án bồi thường theo giá thị trường là "cao quá", cần đánh giá lại.

Nhà không sổ đỏ, xây 13 năm, định giá 53 - 56 triệu/m2

Cáo trạng xác định từ năm 2011, dù dự án có nhiều vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng nhưng ông Thản đã cho quảng cáo, mở bán các căn hộ. Đến năm 2013, dự án hoàn thành. Số tiền người dân bỏ ra để mua 519 căn hộ không sổ đỏ là 590 tỉ đồng.

Tại kết luận định giá mới nhất vào tháng 7.2026, cơ quan định giá xác định 519 căn hộ nêu trên đã tăng giá lên 2.047 tỉ đồng, tức tăng gần 4 lần. Đây cũng là vấn đề được hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các luật sư nhiều lần đặt câu hỏi làm rõ.

Trả lời về phương pháp xác định giá các căn hộ, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết, quá trình thẩm định được thực hiện trên cơ sở thu thập, đối chiếu nhiều nguồn thông tin về giá bất động sản.

Các tư vấn viên đã thu thập hơn 1.000 thông tin liên quan đến giá bất động sản tại khu vực chung cư CT6 Kiến Hưng trong 2 năm gần đây. Dữ liệu được trích xuất từ các văn phòng đăng ký đất đai.

Đơn vị thẩm định cũng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh thực tế nhằm đánh giá các giao dịch có phản ánh đúng giá thị trường hay không.

Đồng thời, các tư vấn viên tiếp cận thông tin chào bán, giao dịch trên thị trường bất động sản, thu thập được 11 trường hợp. Qua khảo sát cho thấy mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5.2026 được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2.

Để bảo đảm tính khách quan, đơn vị thẩm định tiếp tục phối hợp với tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ những người đã mua căn hộ nhằm xác minh giá giao dịch thực tế. Nhờ đó, các tư vấn viên thu thập thêm 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m2.

Định giá như căn hộ đã có sổ đỏ

Tổng hợp các nguồn thông tin nêu trên, tư vấn viên đã lựa chọn 3 thông tin phù hợp với thời điểm định giá, tương đồng với tài sản cần định giá để đưa vào so sánh, từ đó xác định mức giá tương ứng đối với từng căn hộ.

Đáng chú ý, đại diện đơn vị thẩm định cho biết, theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra, việc định giá các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận tại dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện như đối với những căn hộ đã có giấy chứng nhận.

Quá trình đối chiếu giao dịch cho thấy, giá giữa các căn hộ ở tầng cao và tầng thấp không có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, giữa căn hộ thông thường và căn góc có sự khác biệt nên mức giá được xác định riêng.

Tháp CT6C với 438 căn hộ xây dựng ngoài quy hoạch ẢNH: PHÚC BÌNH

Trước đó, chủ tọa hỏi ông Lê Thanh Thản về kết luận định giá hồi tháng 7.2026, rằng thấy có thỏa đáng không. Ông Thản cho biết chấp nhận bồi thường mức giá thị trường theo từng thời điểm.

Chủ tịch Công ty Bemes cũng đưa ra 2 phương án khắc phục, một là di dời các hộ dân tại căn hộ sai phạm ở CT6 Kiến Hưng xuống khu đô thị Thanh Hà, hai là trả lại tiền cho người mua nhà. Cả hai phương án đều đã sẵn sàng thực hiện.

Trong đó, bị cáo đã nộp khoản tiền 530 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án, là nguồn tài chính sẵn có dự kiến sử dụng để thực hiện trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn các dự án bất động sản đang triển khai, đặc biệt là khu đô thị Thanh Hà. Hiện khu này còn hơn 200 ha đất "chưa làm gì", nếu được tạo điều kiện sẽ xây dựng khoảng 50 block căn hộ thương mại, sơ bộ ban đầu đã có 10.000 tỉ đồng.