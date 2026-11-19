Trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, ngoài ông Lê Thanh Thản bị xét xử tội "lừa dối khách hàng" còn có 5 cựu cán bộ hầu tòa tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhóm này gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, hai cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra và Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (trái) và Nguyễn Văn Năm tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Không ai nhận trách nhiệm, đề nghị điều tra với cấp quận

Cựu Chủ tịch phường Đỗ Văn Hưng nhiều lần nói chỉ có trách nhiệm quản lý với các công trình xây dựng riêng lẻ, còn dự án CT6 Kiến Hưng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của quận Hà Đông. Dù không được giao nhiệm vụ, phường vẫn chủ động cử cán bộ đến kiểm tra, nhưng ngặt nỗi phía doanh nghiệp không cho vào, mà không vào thì không thể phát hiện sai phạm.

Hai cựu Phó chủ tịch phường Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cũng cho rằng việc kiểm tra bên trong công trường gần như bất khả thi. Như lời khai của ông Uyển, từng trực tiếp cùng đoàn công tác xuống dự án nhưng "bảo vệ yêu cầu phải có công văn mới được vào".

Cả ba cựu lãnh đạo phường đều không đồng ý với việc bị truy tố, vì nhận thấy bản thân đã làm hết sức, đã báo cáo lên quận nhưng quận không chỉ đạo gì. Riêng ông Bằng đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung trách nhiệm của cấp quận.

Không chỉ phía phường, hai bị cáo là cựu lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũng đưa ra nhiều lập luận cho thấy sai phạm của ông Thản không phải trách nhiệm quản lý của mình.

Cựu Chánh thanh tra Nguyễn Văn Năm khai chủ yếu phụ trách nhà ở riêng lẻ và vi phạm trong phạm vi thẩm quyền, còn các công trình lớn thuộc Phòng Quản lý đô thị của quận. Vì CT6 Kiến Hưng không thuộc nhiệm vụ nên bị cáo không đôn đốc phường hay cấp dưới kiểm tra và cũng không biết dự án có sai phạm, mãi đến năm 2017 mới hay.

Cựu Phó chánh thanh tra Vương Đăng Quân thì phân trần sau khi CT6 Kiến Hưng khởi công, bị cáo được điều động phụ trách xử lý công trình vi phạm phục vụ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, công việc nhiều đến mức "không ăn không ngủ", nên không trực tiếp theo dõi chung cư CT6, cũng không nhận được báo cáo cụ thể từ phường về sai phạm của công trình này.

Viện kiểm sát: Thi công suốt 2 năm chứ đâu phải 1 - 2 tháng

Trước việc cựu Chủ tịch phường Đỗ Văn Hưng nói CT6 Kiến Hưng không phải trách nhiệm của phường, cán bộ lại "vừa thiếu, vừa yếu", đại diện viện kiểm sát cho rằng muốn kiểm tra thì phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ. Dự án được cấp phép 2 tòa nhưng thực tế xây tới 3 tòa, "một người bình thường cũng có thể phát hiện được". Tuy nhiên, các bị cáo còn chưa cả kiểm tra, nói gì đến năng lực.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Hưng tiếp tục trình bày, với các công trình lớn như CT6, chủ đầu tư nộp hồ sơ về quận chứ không nộp cho phường. Kiểm sát viên lập tức bác bỏ, bởi việc nộp về quận là trách nhiệm của doanh nghiệp, còn việc yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ về phường là trách nhiệm của phường.

"Vậy đã làm chưa", kiểm sát viên truy vấn. Ông Hưng nói "chưa". "Như thế là đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?", kiểm sát viên hỏi dồn. Ông Hưng thừa nhận chưa tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư, song vẫn cho rằng do không nắm được quy mô của dự án, vì khi công bố quy hoạch thì không triển khai tại phường.

"Không nắm được thì mới phải yêu cầu. Chỉ mới đến kiểm tra, người ta đề nghị xuất trình giấy tờ mà đã đi về. Bị cáo khai chưa làm cái này, chưa làm cái kia, vậy có mâu thuẫn khi cho rằng đã làm hết sức?", đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề. Cựu chủ tịch phường bèn nói, không phải là chối trách nhiệm mà chỉ muốn trình bày thực tế đã diễn ra.

Với ông Nguyễn Văn Năm, đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh CT6 Kiến Hưng được xây dựng trong suốt 2 năm chứ không phải 1 - 2 tháng, thế nhưng 4 năm sau khi dự án hoàn thành bị cáo mới phát hiện vi phạm. Vậy trách nhiệm của người giữ cương vị chánh thanh tra xây dựng ở đâu?

Ông Năm một lần nữa nói đã làm hết trách nhiệm trong mảng nhà ở riêng lẻ, còn CT6 Kiến Hưng thuộc thẩm quyền của đoàn công tác do quận Hà Đông thành lập (phó chủ tịch quận làm trưởng đoàn), không hề giao cho thanh tra hoặc phường.

Tuy nhiên, viện kiểm sát bác bỏ lập luận này, bởi quyết định thành lập đoàn công tác mang tính cá biệt, với nhiệm vụ độc lập tại một vụ việc; trong khi đó trách nhiệm của thanh tra xây dựng là phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên, "không phải không có tên trong đoàn là không kiểm tra".