TAND TP.Hà Nội đang nghị án vụ bị cáo Lê Thanh Thản "lừa dối khách hàng", bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không được cấp sổ đỏ.

Trong phần tranh luận trước đó, ngoài sai phạm của ông Thản, vấn đề được nhiều bị cáo, luật sư và đại diện viện kiểm sát đối đáp là trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ.

5 bị cáo thuộc UBND phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ cùng bị đề nghị tuyên phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", vì để sai phạm của ông Thản diễn ra trong thời gian dài mà không kiểm tra, phát hiện, xử lý.

Cán bộ phường đến kiểm tra nhưng không đeo thẻ nên không được vào

Trình bày tại tòa, nhóm cựu cán bộ hầu hết cho rằng dự án CT6 Kiến Hưng không thuộc trách nhiệm quản lý của mình mà thuộc về quận, cụ thể là phòng quản lý đô thị và tổ công tác do một phó chủ tịch quận phụ trách. Thậm chí, khi phường Kiến Hưng cử cán bộ đến kiểm tra, phía chủ đầu tư còn không cho vào, nên không thể phát hiện vi phạm.

Ông Lê Thanh Thản (hàng trên) cùng nhóm cựu cán bộ bị đưa ra xét xử ẢNH: PHÚC BÌNH

Lập luận trên bị viện kiểm sát bác bỏ. Bởi theo quy định, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã và các phó chủ tịch được giao nhiệm vụ thay mặt đã nêu rất rõ. Trong đó, phải đôn đốc, kiểm tra, ban hành kịp thời quyết định đình chỉ, chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn…

Thực tế, các bị cáo là lãnh đạo phường đã nhận thức được trách nhiệm của mình, thể hiện qua việc khi CT6 Kiến Hưng khởi công thì cử cán bộ xuống kiểm tra. Nhưng lần đầu không đeo thẻ nên không được vào, lần sau xuống thấy quây tôn đóng cửa. Như vậy, các bị cáo "làm không đến nơi đến chốn", không có biện pháp hiệu quả để kiểm tra, cũng không báo cáo lên cấp quận.

Kiểm sát viên cũng nhắc lại quan điểm bào chữa của luật sư, rằng nhóm cựu lãnh đạo phường Kiến Hưng đã có báo cáo gửi quận. Thế nhưng, theo đại diện viện kiểm sát, nội dung báo cáo này 7 - 8 trang nhưng chỉ có 5 dòng về việc CT6 Kiến Hưng gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường; không hề có thông tin nào về việc xây sai quy hoạch, từ 2 tháp biến thành 3 tháp.

"Chủ tịch, phó chủ tịch phường đã làm hết trách nhiệm chưa?", kiểm sát viên đặt vấn đề.

Vẫn theo cơ quan công tố, trong giai đoạn 2010 - 2011 (thời điểm xây dựng dự án), lãnh đạo quận Hà Đông đã có nhiều chỉ đạo. Chẳng hạn chủ tịch quận từng giao Thanh tra Xây dựng quận cử cán bộ phụ trách địa bàn kiểm tra trật tự xây dựng đô thị, tổng hợp báo cáo phó chủ tịch quận phụ trách khối.

"Thanh tra xây dựng đã làm chưa mà bảo là không được giao nhiệm vụ?", kiểm sát viên đặt câu hỏi, và cho biết các bị cáo đã không chỉ đạo nắm bắt tình hình, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến dự án, nên không có cơ sở xác định vi phạm để tham mưu cho quận xử lý.

"Đó là chưa làm hết nhiệm vụ được giao, chưa tròn vai", cơ quan công tố khẳng định.

Viện kiểm sát khẳng định không bỏ lọt tội phạm

Các luật sư còn đề cập tới trách nhiệm của ông Phạm Khắc Tuấn, cựu Chủ tịch và ông Lê Cường, cựu Phó chủ tịch quận Hà Đông phụ trách lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Hai người này là những cán bộ đứng đầu quản lý địa bàn nhưng không bị xử lý hình sự, trong khi 5 cán bộ cấp dưới bị xét xử.

Song, kiểm sát viên cho rằng không có nội dung nào thể hiện phường Kiến Hưng hoặc Thanh tra xây dựng đã báo cáo sai phạm tại CT6 Kiến Hưng và đề nghị lãnh đạo quận kiểm tra, xử lý. Trong khi đó, hai lãnh đạo quận thường xuyên chỉ đạo công tác trật tự đô thị, phân công nhiệm vụ cho thanh tra xây dựng cũng như UBND phường.

Cơ quan công tố khẳng định ông Tuấn và ông Cường bị xem xét trách nhiệm trong công tác Đảng, nhưng không đồng nghĩa với trách nhiệm hình sự; đồng thời bác bỏ quan điểm bỏ lọt trách nhiệm của UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng và UBND quận Hà Đông.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Đáng chú ý, luật sư còn viện dẫn 12 công trình vi phạm liên quan đến doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản, hỏi vì sao cơ quan tố tụng không xử lý cán bộ liên quan tại các dự án còn lại, không truy cứu ông Thản về các tội trốn thuế hoặc vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Đại diện viện kiểm sát cho biết cơ quan tiến hành tố tụng tuân thủ nguyên tắc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật với từng vụ việc cụ thể khi có đầy đủ căn cứ. Viện kiểm sát sẽ tiếp thu thông tin từ phía các luật sư, "sắp tới nếu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, chứng minh được hành vi phạm tội thì vẫn xử lý bình thường".

Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phải liên đới trả lại tiền mua nhà, cộng thêm khoản bồi thường theo giá thị trường định giá hồi tháng 7.2026 (tăng gần 4 lần so với lúc mua) cho những căn hộ thuộc diện phải di dời.

5 cựu cán bộ của phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ bị đề nghị mức án 18 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Phán quyết sẽ được hội đồng xét xử đưa ra vào chiều 26.11 tới.