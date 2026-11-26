Mức án trên được TAND TP.Hà Nội tuyên phạt chiều 26.11. Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, bị tuyên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội lừa dối khách hàng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa chiều 26.11 ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc ông Thản liên đới cùng Công ty Bemes trả lại tiền mua nhà cho chủ sở hữu 79 căn hộ thuộc diện phải di dời; đồng thời phải bồi thường theo giá trị của các căn hộ này, tương đương với nhà đã có sổ đỏ, theo kết luận định giá hồi tháng 7.2026 (tăng gần 4 lần so với lúc mua).

Cùng vụ án, 3 bị cáo là cựu lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng cũ và 2 bị cáo là cựu lãnh đạo Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ, bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Lê Thanh Thản biết rõ các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không đủ tính pháp lý nhưng cố ý che giấu, khiến bị hại tin tưởng mua nhà nhưng sau đó không được cấp sổ đỏ, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, sai phạm của bị cáo Thản diễn ra trong thời gian dài, xuất phát một phần từ sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ. Hành vi của những người này xâm phạm đến công tác quản lý nhà nước, gây mất niềm tin của người dân, nhất là trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

Hội đồng xét xử cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Thản đã thành khẩn khai báo, chủ động nộp 530 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình kinh doanh, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen, là người cao tuổi...

Tuyên án ông Lê Thanh Thản, cư dân CT6 Kiến Hưng được bồi thường nhà giá nào?

Xây "chui" cả tòa tháp 438 căn hộ chung cư

Dự án CT6 Kiến Hưng được phê duyệt quy hoạch gồm 2 tòa tháp CT6A và CT6B, với 231 căn hộ chung cư và 459 phòng khách sạn; ngoài ra còn 15 căn hộ cao 3 tầng và 718 m2 để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng tới 3 tòa tháp, trong đó cả tháp CT6C ngoài quy hoạch, khiến số căn hộ chung cư nâng từ 231 lên tới 1.528, không có phòng khách sạn nào.

Khu nhà thấp tầng cũng được "hô biến" tăng lên 38 căn. Diện tích xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo không có một m2 nào mà được chuyển vào trong phần nhà chung cư.

Tháp CT6C với 438 căn hộ được xây ngoài quy hoạch ẢNH: PHÚC BÌNH

Chuỗi vi phạm trên khiến 519 căn hộ đã bán cho người dân, tổng giá trị 590 tỉ đồng, không được cấp sổ đỏ. Đến nay, giá trị các căn hộ tăng lên 2.047 tỉ đồng, gấp gần 4 lần.

Quá trình xét xử, ông Thản thừa nhận vi phạm, song cho rằng, suốt quá trình thi công không có ai hay đoàn nào đến kiểm tra, nhắc nhở.

Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo phường thì khẳng định có cử cán bộ đến kiểm tra nhưng bị doanh nghiệp ngăn cản, không cho vào. Tuy nhiên, ông Thản cho hay, "không biết mấy đồng chí này ở đâu, quận không kiểm tra, nói gì đến phường".

Theo viện kiểm sát, nhóm cán bộ có xuống kiểm tra dự án CT6 Kiến Hưng nhưng lần đầu không đeo thẻ nên không được vào, lần sau xuống thấy quây tôn đóng cửa, cho thấy "làm không đến nơi đến chốn".

Đáng chú ý, phường Kiến Hưng từng có báo cáo gửi quận, song nội dung báo cáo dài 7 - 8 trang thì chỉ có 5 dòng về việc dự án CT6 Kiến Hưng gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường; không hề có thông tin nào về việc xây sai quy hoạch.