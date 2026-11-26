Chiều nay 26.11, TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên án đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, trong vụ lừa bán 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Ngoài trách nhiệm hình sự của các bị cáo, nội dung được rất nhiều người quan tâm là việc khắc phục hậu quả đối với người mua nhà đã bị lừa dối.

Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc có nhiều sai phạm khi xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng ẢNH: T.N

Tại bản luận tội trước đó, đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt ông Thản 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lừa dối khách hàng".

Đồng thời, ông Thản phải liên đới cùng Công ty Bemes trả lại tiền mua nhà và bồi thường theo giá thị trường đối với các căn hộ thuộc diện phải di dời. Mức bồi thường tương đương với kết luận định giá hồi tháng 7.2026.

Hồ sơ vụ án cho thấy giá trị 519 căn hộ tại thời điểm cư dân mua là 590 tỉ đồng. Đến thời điểm định giá mới nhất, giá trị các căn hộ tăng lên 2.047 tỉ đồng, dựa trên mức giá khảo sát thị trường từ 53 - 56 triệu đồng/m2.

Như vậy, số tiền ông Thản cùng Công ty Bemes phải bồi thường cho cư dân theo đề nghị của viện kiểm sát cao gấp gần 4 lần so với khi mua.

Tuyên án ông Lê Thanh Thản, cư dân CT6 Kiến Hưng được bồi thường nhà giá nào?

Tự bào chữa, ông Thản không ý kiến gì về phần trách nhiệm hình sự, song cho rằng mức bồi thường viện kiểm sát đề nghị "cao quá", cần đánh giá lại.

Luật sư của bị cáo thì cung cấp giá căn hộ tại khu vực hiện nay khoảng 38 - 40 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mức khảo sát để định giá. Chưa kể, việc lấy giá căn hộ đã được cấp sổ đỏ để định giá những căn chưa đủ điều kiện cấp sổ là bất lợi cho bị cáo.

Ngược lại, cư dân CT6 Kiến Hưng cho rằng mức định giá trên là phù hợp với những thiệt hại, khổ sở phải gánh chịu trong suốt 13 năm mua nhà mà không được cấp sổ.

Tranh luận về mức bồi thường, đại diện Viện KSND nhấn mạnh việc các căn hộ không được cấp sổ đỏ chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Lê Thanh Thản.

Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ "chứ không phải bỏ tiền ra để mua một căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận".

Việc không giao được tài sản đúng cam kết và đến nay buộc người dân phải di dời khỏi căn hộ của mình là trách nhiệm của chủ đầu tư, phải bồi thường đúng bằng căn hộ có sổ đỏ hợp pháp tương đương trên thị trường.

Cựu lãnh đạo phường "làm không đến nơi đến chốn"

Vụ án này, ngoài ông Lê Thanh Thản, 5 bị cáo là cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ, cùng bị đề nghị án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm này bị cáo buộc có sai phạm khi để dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng, trong suốt thời gian dài mà không kiểm tra, phát hiện, xử lý.

Phân trần trước tòa, các cựu cán bộ đều cho rằng công trình CT6 Kiến Hưng không thuộc trách nhiệm quản lý của mình, mà thuộc thẩm quyền của quận Hà Đông.

Phía phường từng cử cán bộ xuống kiểm tra nhưng bị ngăn cản, không cho vào. Phường có báo cáo quận, nhưng quận không có chỉ đạo gì, cũng không cử đoàn kiểm tra nào xuống…

Tuy nhiên, theo viện kiểm sát, trách nhiệm kiểm tra CT6 Kiến Hưng thuộc phạm vi quản lý của UBND phường Kiến Hưng, song các bị cáo đã "làm không đến nơi đến chốn".

Nhóm cựu lãnh đạo phường nói đã có báo cáo gửi quận, thế nhưng nội dung báo cáo 7 - 8 trang thì chỉ có 5 dòng về việc CT6 Kiến Hưng gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường; không hề có thông tin nào về việc xây sai quy hoạch, từ 2 tháp biến thành 3 tháp.