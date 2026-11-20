Cáo trạng xác định thời điểm mua 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng, các cư dân đã bỏ ra tổng cộng 590 tỉ đồng. Sau 13 năm, kết luận định giá ban hành hồi tháng 7.2026 xác định giá trị các căn hộ tăng lên 2.047 tỉ đồng, gấp gần 4 lần.

Mức này được tham khảo từ các giao dịch thực tế trong khu vực, dao động 53 - 56 triệu đồng/m2.

Tại bản luận tội, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị ông Lê Thanh Thản cùng Công ty Bemes phải trả lại tiền mua nhà, kèm bồi thường theo mức giá tại kết luận định giá nêu trên, đối với các căn hộ thuộc diện bắt buộc di dời.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Thản không ý kiến gì về phần trách nhiệm hình sự, song cho rằng mức bồi thường viện kiểm sát đề nghị "cao quá", cần đánh giá lại. Luật sư của bị cáo thì cung cấp giá căn hộ tại khu vực hiện nay khoảng 38 - 40 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mức khảo sát để định giá. Chưa kể, việc lấy giá căn hộ đã được cấp sổ đỏ để định giá những căn chưa đủ điều kiện cấp sổ là bất lợi cho bị cáo.

Có mặt tại tòa, một cư dân sinh sống tại tầng 2 tháp CT6C (xây "chui" ngoài quy hoạch) phản đối quan điểm của phía bào chữa cho ông Thản, cho rằng chưa đánh giá đầy đủ thiệt thòi mà người dân phải gánh chịu.

Vị này cho biết khi quyết định gom góp tài chính để mua căn hộ tại CT6 Kiến Hưng, gia đình ông xác định đó là nơi gắn bó, sinh sống cả đời. Thế nhưng ròng rã 13 năm, căn hộ không được cấp sổ đỏ, đến nay thì thuộc nhóm phải di dời.

Theo cư dân, việc di dời khỏi nơi đã gắn bó hơn 1 thập kỷ không chỉ là tìm kiếm chỗ ở mới, bố trí lại sinh hoạt, thiết kế nội thất, mà còn đối diện những bất lợi về công việc, đi lại và nhiều vấn đề khác, "thiệt thòi vô cùng đau đớn".

Người đàn ông cũng kể về khó khăn kéo dài 13 năm qua, vì căn hộ chưa có sổ đỏ nên gia đình không thể hoàn tất thủ tục cư trú như mong muốn, con cái phải học trái tuyến, chưa kể mất cơ hội sử dụng căn hộ để đầu tư, kinh doanh. Rồi những mệt mỏi về tinh thần, sức khỏe khi theo đuổi vụ án qua các giai đoạn, rất khó đong đếm.

Từ căn cứ đã nêu, cư dân tháp CT6C đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của viện kiểm sát, mong sớm được nhận tiền để tự tìm kiếm nơi ở mới, ổn định cuộc sống gia đình.

"Nếu luật sư đồng cảm với nỗi khổ của người dân trong hơn 13 năm qua thì có lẽ không nên đặt vấn đề mức định giá là cao", ông trình bày.

Cư dân CT6 Kiến Hưng từng có lúc tuyệt vọng

Một luật sư bảo vệ quyền lợi cho hơn 100 bị hại cũng dành thời gian phân tích về ý thức lừa dối khách hàng ngay từ đầu của bị cáo Lê Thanh Thản.

Mức giá tham khảo để định giá căn hộ tại CT6 Kiến Hưng dao động 53 - 56 triệu đồng/m2 ẢNH: PHÚC BÌNH

Luật sư cho rằng phần lớn người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng không phải người thu nhập cao, họ đều cố gắng dành dụm, tích cóp tiền bạc để mong có nơi an cư lạc nghiệp.

Tuy nhiên, suốt quá trình xây dựng, rao bán và bàn giao căn hộ, chủ đầu tư không thông báo cho cư dân biết về những vi phạm xây dựng. Trái lại, cư dân luôn được quảng cáo dự án đầy đủ pháp lý, hợp đồng còn thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc hỗ trợ làm thủ tục cấp sổ đỏ, nên hoàn toàn tin tưởng.

Mãi đến khi khởi tố vụ án, những sai phạm mới được làm rõ. Cư dân rơi vào cảnh đối diện nguy cơ mất đi nơi ở đã gắn bó hàng chục năm, thậm chí có những thời điểm tuyệt vọng vì không biết căn hộ của mình sẽ được xử lý thế nào.

Trong phần tranh luận trước đó, đại diện viện kiểm sát cũng đánh giá việc các căn hộ không được cấp sổ đỏ là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của bị cáo Lê Thanh Thản.

Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ "chứ không phải bỏ tiền ra để mua một căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận". Việc không giao được tài sản đúng cam kết và đến nay buộc người dân phải di dời là trách nhiệm của chủ đầu tư, do đó phải bồi thường bằng căn hộ có sổ đỏ hợp pháp tương đương trên thị trường.

Hội đồng xét xử đang nghị án, dự kiến đưa ra phán quyết vào chiều 26.11 tới.